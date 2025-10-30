В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников

https://crimea.ria.ru/20251030/v-ispravitelnom-uchrezhdenii-rostovskoy-oblasti-presekli-zakhvat-zalozhnikov-1150551278.html
2025-10-30T16:52
2025-10-30T16:52
2025-10-30T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области предотвращен теракт и захват заложников. Об этом сообщили в Следкоме России по региону. Возбуждено уголовное дело.По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения.Кроме того, следователи установили, что подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:52 30.10.2025 (обновлено: 17:02 30.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области предотвращен теракт и захват заложников. Об этом сообщили в Следкоме России по региону. Возбуждено уголовное дело.
"В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта", – сказано в сообщении.
По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения.
"Довести свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта до конца, злоумышленник не смог, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным ГУФСИН", – добавили в сообщении.
Кроме того, следователи установили, что подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
