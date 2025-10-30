Рейтинг@Mail.ru
В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/v-ispravitelnom-uchrezhdenii-rostovskoy-oblasti-presekli-zakhvat-zalozhnikov-1150551278.html
В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников
В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников
В одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области предотвращен теракт и захват заложников. Об этом сообщили в Следкоме России по региону... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T16:52
2025-10-30T17:02
ростовская область
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области предотвращен теракт и захват заложников. Об этом сообщили в Следкоме России по региону. Возбуждено уголовное дело.По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения.Кроме того, следователи установили, что подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bbb31f19fdcd72e6bcb875d729f1238a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), антитеррор
В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников

Теракт с захватом заложников пресекли в исправительном учреждении Ростовской области

16:52 30.10.2025 (обновлено: 17:02 30.10.2025)
 
Место преступления
Место преступления
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области предотвращен теракт и захват заложников. Об этом сообщили в Следкоме России по региону. Возбуждено уголовное дело.

"В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта", – сказано в сообщении.

По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения.
"Довести свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта до конца, злоумышленник не смог, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным ГУФСИН", – добавили в сообщении.
Кроме того, следователи установили, что подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Антитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд
18:10Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара
17:52Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании
17:38В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
17:24Все больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
17:12Тепло Божьего дома – в Керчи прихожане ремонтируют кровлю храма
16:57Большая Ялта частично обесточена
16:52В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников
16:43В Симферополе из-за рухнувшей фуры троллейбусы и автобусы изменят маршрут
16:31В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram
16:23Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ
16:1613 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
16:09Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза
15:50В Черном море хотят разместить карбоновые полигоны
15:28Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
15:16Магнитная буря началась на Земле
15:07Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:55Центробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки
14:30В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
14:16Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
Лента новостейМолния