В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников

В исправительном учреждении Ростовской области пресекли захват заложников

30.10.2025

2025-10-30T16:52

2025-10-30T17:02

ростовская область

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

антитеррор

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области предотвращен теракт и захват заложников. Об этом сообщили в Следкоме России по региону. Возбуждено уголовное дело.По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения.Кроме того, следователи установили, что подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

