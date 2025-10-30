https://crimea.ria.ru/20251030/v-chernom-more-khotyat-razmestit-karbonovye-poligony-1150546828.html

В Черном море хотят разместить карбоновые полигоны

В Черном море хотят разместить карбоновые полигоны - РИА Новости Крым, 30.10.2025

В Черном море хотят разместить карбоновые полигоны

В России может расшириться сеть карбоновых полигонов, в частности, они могут появиться в Черном море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T15:50

2025-10-30T15:50

2025-10-30T15:50

черное море

карбоновый полигон

новости

новости крыма

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138027254_0:64:1279:783_1920x0_80_0_0_b514ab34bc10605c88e7761307f98e27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России может расшириться сеть карбоновых полигонов, в частности, они могут появиться в Черном море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Татьяна Малахова.По ее словам, в России уже много лет ведутся работы, связанные с оценкой потоков парниковых газов и ассимиляционной способности экосистемы, в стране открывают так называемые карбоновые полигоны. В том числе и на акваториях. Так, карбоновый полигон есть на Дальнем Востоке, на Балтийском море, а также карбоновый полигон открыт на Черном море, в Геленджике.Карбоновый полигон – это территория, где ученые исследуют технологии контроля выбросов и поглощения парниковых газов в экосистемах. Это площадка, где разрабатывают и тестируют методы управления природными системами, чтобы они лучше поглощали углерод из атмосферы, напомнила специалист.По словам Малаховой, метановые исследования тоже проводятся, потому что "если морские системы, мировой океан поглощает СО2, то метан чаще всего выделяется в атмосферу, поэтому этот баланс необходимо знать, чтобы понимать, из какого региона поступает углерод в виде CO2 и метана, а какой его наоборот – поглощает", важно знать, "является ли в целом российская территория углеродно-нейтральной или углеродно-положительной, или же наоборот же мы имеем возможность взять на себя какие-то дополнительные выбросы – из других организаций и стран", считает эксперт.На Карадаге давно работает станция фонового экологического мониторинга, где регулярно измеряют уровень озона, и у крымских ученых есть хороший опыт в плане ведения мониторинга за поступлением парниковых газов в атмосферный воздух. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов, комментируя необходимость создания карбонового полигона.Ранее эколог, заведующая кафедрой экологии КФУ имени В.И. Вернадского Татьяна Бобра в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный воздух. Наоборот: Крым несет рекреационно-оздоровительную специализацию, поэтому важно контролировать углеродный баланс.На карбоновых полигонах измеряют углеродный баланс лесов, полей, болот и рек, изучают пробы почвы и растений, чтобы оценить объем поглощенного углекислого газа, разрабатывают технологии улавливания и хранения углекислого газа.В РФ функционируют около двух десятков карбоновых полигонов на территории Свердловской, Калининградской, Новосибирской областей, Башкортостана, Чечни, Краснодарского края, Подмосковья и других регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся карбоновые полигоныУченые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферойКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, карбоновый полигон, новости, новости крыма, мнения