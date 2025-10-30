Рейтинг@Mail.ru
Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек
Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек
Упавшая с моста в Симферополе фура не затруднила работу пригородных поездов, они курсируют в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Упавшая с моста в Симферополе фура не затруднила работу пригородных поездов, они курсируют в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Крымской железной дороги.Накануне вечером грузовик рухнул с моста на железнодорожные пути. Водитель, по предварительной информации, получил травмы и был доставлен в медучреждение. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕОВодитель отвлеклась на плач ребенка: под Ростовом перевернулось автоВ Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек

09:21 30.10.2025 (обновлено: 09:46 30.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Упавшая с моста в Симферополе фура не затруднила работу пригородных поездов, они курсируют в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Крымской железной дороги.
Накануне вечером грузовик рухнул с моста на железнодорожные пути. Водитель, по предварительной информации, получил травмы и был доставлен в медучреждение. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.
"Все (пригородные поезда - ред.) ходят в штатном режиме", - сообщили РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.
