Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек
2025-10-30T09:21
2025-10-30T09:21
2025-10-30T09:46
крым
новости крыма
симферополь
железные дороги крыма
происшествия
крымская железная дорога (кжд)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Упавшая с моста в Симферополе фура не затруднила работу пригородных поездов, они курсируют в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Крымской железной дороги.Накануне вечером грузовик рухнул с моста на железнодорожные пути. Водитель, по предварительной информации, получил травмы и был доставлен в медучреждение. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕОВодитель отвлеклась на плач ребенка: под Ростовом перевернулось автоВ Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
крым
симферополь
Новости
09:21 30.10.2025 (обновлено: 09:46 30.10.2025)