Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое

На трассе "Таврида" построено 18 транспортных развязок и 94 уникальных моста и путепровода, один из которых, протяженностью 390 метров, в Бахчисарайском районе. РИА Новости Крым, 30.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" построено 18 транспортных развязок и 94 уникальных моста и путепровода, один из которых, протяженностью 390 метров, в Бахчисарайском районе. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.По словам Свердлова, при строительстве в Крыму трассы "Таврида" со всеми ее сооружениями было использовано 250 тысяч кубометров железобетона и около 10 тысяч тонн металлоконструкций.Одна из самых больших транспортных развязок появилась в районе села Железнодорожное в Бахчисарайском районе, отметил он.Здесь же, по словам Свердлова, расположено самое большое искусственное сооружение на трассе "Таврида" – путепровод, протяженностью 390 метров.Он пояснил, что основное отличие между мостом и путепроводом заключается в том, что мост проходит над некой водной преградой, например рекой, тогда как путепровод возвышается над другой дорогой.Ранее Свердлов рассказал, что на ведущей на Южный берег Крыма строящейся трассе в обход Алушты практически завершили возведение всех девяти мостовых сооружений, в числе которых 5 путепроводов тоннельного типа, два классических путепровода, мост и виадук через ущелье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет

