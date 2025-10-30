Рейтинг@Mail.ru
Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое
https://crimea.ria.ru/20251030/unikalnye-sooruzheniya-na-trasse-tavrida-v-krymu-kakoe-samoe-bolshoe-1150526185.html
Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое
Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое
На трассе "Таврида" построено 18 транспортных развязок и 94 уникальных моста и путепровода, один из которых, протяженностью 390 метров, в Бахчисарайском районе. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T06:52
2025-10-30T06:52
крым
радио "спутник в крыму"
трасса таврида
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ао "вад"
строительство
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145423263_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e883d3e26429ebd443d6c45bdb0f8862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" построено 18 транспортных развязок и 94 уникальных моста и путепровода, один из которых, протяженностью 390 метров, в Бахчисарайском районе. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.По словам Свердлова, при строительстве в Крыму трассы "Таврида" со всеми ее сооружениями было использовано 250 тысяч кубометров железобетона и около 10 тысяч тонн металлоконструкций.Одна из самых больших транспортных развязок появилась в районе села Железнодорожное в Бахчисарайском районе, отметил он.Здесь же, по словам Свердлова, расположено самое большое искусственное сооружение на трассе "Таврида" – путепровод, протяженностью 390 метров.Он пояснил, что основное отличие между мостом и путепроводом заключается в том, что мост проходит над некой водной преградой, например рекой, тогда как путепровод возвышается над другой дорогой.Ранее Свердлов рассказал, что на ведущей на Южный берег Крыма строящейся трассе в обход Алушты практически завершили возведение всех девяти мостовых сооружений, в числе которых 5 путепроводов тоннельного типа, два классических путепровода, мост и виадук через ущелье.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" построено 18 транспортных развязок и 94 уникальных моста и путепровода, один из которых, протяженностью 390 метров, в Бахчисарайском районе. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.
По словам Свердлова, при строительстве в Крыму трассы "Таврида" со всеми ее сооружениями было использовано 250 тысяч кубометров железобетона и около 10 тысяч тонн металлоконструкций.
"На трассе "Таврида" построено 18 транспортных развязок в разных уровнях. А если говорить про уникальные искусственные сооружения, то было построено 94 моста и путепровода", – сказал Свердлов.
Одна из самых больших транспортных развязок появилась в районе села Железнодорожное в Бахчисарайском районе, отметил он.
Здесь же, по словам Свердлова, расположено самое большое искусственное сооружение на трассе "Таврида" – путепровод, протяженностью 390 метров.

"Суммарная протяженность всех мостов и путепроводов – 6,4 километра, а надземных пешеходных переходов – 1,7 км", – уточнил специалист "ВАД".

Он пояснил, что основное отличие между мостом и путепроводом заключается в том, что мост проходит над некой водной преградой, например рекой, тогда как путепровод возвышается над другой дорогой.
Ранее Свердлов рассказал, что на ведущей на Южный берег Крыма строящейся трассе в обход Алушты практически завершили возведение всех девяти мостовых сооружений, в числе которых 5 путепроводов тоннельного типа, два классических путепровода, мост и виадук через ущелье.
