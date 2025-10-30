Рейтинг@Mail.ru
Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/tuman-i-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1150429790.html
Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг
Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-30T00:01
2025-10-29T19:37
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336922_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_ce777a2a4e57bdc1b12691905abcba0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145336922_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_a93c94c816c5a4954f7b1787433fa0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 30.10.2025
 
© Telegram Галина ОгневаТуман в Алуште
Туман в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14, днем +15…+19, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
23:49Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшей с моста в Симферополе фуры
22:50В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
22:33Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день
22:10Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
21:47День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов
21:27Рейд в Севастополе снова открыт
21:12Над Крымом отработала ПВО
20:46Глобальная эпидемия инсультов: в чем спасение
20:05Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму
19:55Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно
19:33ЧП и гибель кораблей отечественного флота: страницы трагической хроники
19:22ФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправками
19:08Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок
18:57Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия"
18:49Запад взял паузу после запуска Россией "Буревестника" - что дальше
18:16В Севастополе закрыли рейд в третий раз
18:09"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест
17:45На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
Лента новостейМолния