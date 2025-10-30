https://crimea.ria.ru/20251030/tuman-i-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1150429790.html
Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.
