Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииВ Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей
центробанк рф, мнения, эльвира набиуллина, новости, экономика, ключевая ставка, инфляция
Центробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки

Центробанк сможет быстрее снижать ключевую ставку при росте производительности труда

14:55 30.10.2025 (обновлено: 14:57 30.10.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Центробанк сможет быстрее снижать ключевую ставку, если рост производительности труда будет идти опережающими темпами. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании Госдумы с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 – 2028 годы.
"Если будет опережающий рост производительности труда, конечно, это даст нам возможность быстрее снижать ключевую ставку. У нас есть очевидный дисбаланс между ростом спроса и ростом предложения. Мы ключевой ставкой сдерживаем рост спроса, но если предложение будет расти быстрее, то и снижать ключевую ставку можно быстрее", – пояснила глава ЦБ.
Набиуллина выразила уверенность, что рост производительности труда – это ключевое направление устойчивого развития экономики, которое даст больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики.
Банк России прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.
На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года.
Центробанк РФМненияЭльвира НабиуллинаНовостиЭкономикаКлючевая ставкаИнфляция
 
