https://crimea.ria.ru/20251030/tsentrobank-nazval-uslovie-bystrogo-snizheniya-klyuchevoy-stavki-1150543127.html

Центробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки

Центробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Центробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки

Центробанк сможет быстрее снижать ключевую ставку, если рост производительности труда будет идти опережающими темпами. Об этом заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T14:55

2025-10-30T14:55

2025-10-30T14:57

центробанк рф

мнения

эльвира набиуллина

новости

экономика

ключевая ставка

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001108_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_47518ea5c974ff3f31bc30522e271d86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Центробанк сможет быстрее снижать ключевую ставку, если рост производительности труда будет идти опережающими темпами. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании Госдумы с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 – 2028 годы.Набиуллина выразила уверенность, что рост производительности труда – это ключевое направление устойчивого развития экономики, которое даст больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики.Банк России прогнозирует, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииВ Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, мнения, эльвира набиуллина, новости, экономика, ключевая ставка, инфляция