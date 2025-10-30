https://crimea.ria.ru/20251030/teplo-bozhego-doma--v-kerchi-prikhozhane-remontiruyut-krovlyu-khrama-1150551032.html

Тепло Божьего дома – в Керчи прихожане ремонтируют кровлю храма

2025-10-30T17:12

КЕРЧЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Закрыть от дневного света, но сохранить свет Божий. В Керчи прихожане ремонтируют кровлю храма святого благоверного князя Дмитрия Донского. Это единственное молельное место для православных христиан в поселке Капканы. Все делают своими силами. Кто вызвался помочь сберечь иконы и тепло церковных помещений, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Задача №1 – закрыть до холодов"Ремонта эта кровля не видела давно. Сейчас малейший дождик - и вся вода у нас в помещении. Влага бежит по стенам, копится сырость. А впереди – холодные дни", – рассказывает о проблеме настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Керчи иерей Сергий Кашлюк.Поэтому перед холодами нужно заменить около 140 "квадратов" кровли храма. Работа непростая, а в финансовом плане – фактически неподъемная. Только на материал нужно около 300 тысяч рублей. Помогают прихожане и друзья. Так общими стараниями крепкие мужские руки сохраняют тепло Божьего дома и защищают его от разрушительной влаги.Один из добровольцев – Игорь Зима. Сам родом из Донбасса, город Артемовск. Сейчас живет в Керчи. Профессиональный строитель. Мужчина на время отложил свою основную работу и вместе с сыном пришел помочь отцу Сергию укрыть иконы и прочую церковную утварь от грядущих дождей и холодов.С божьей помощьюНеделя выдалась пасмурная. Но затягивать с ремонтом кровли уже было нельзя, говорит настоятель храма. Поэтому бригада работает каждый день. Сейчас строителям за три-четыре дня нужно установить новые стропила и "зашить" крышу металлочерепицей.И с этим строители, уверяют, справятся. Зданию больше 70 лет. Его строили как кинотеатр и в начале нынешнего столетия приспособили под нужды церкви. Кровля как была старого типа, так и осталась.Для кого благое дело?Храм святого благоверного князя Дмитрия Донского находится в микрорайоне Капканы. Он единственный на весь поселок. Свечи и лампадки перед ликами святых здесь не гаснут ни на день.В основном за словом Божьим сюда приходят пожилые люди. Священнослужители своими руками создают максимальный комфорт, чтоб ничто не отвлекало прихожан во время молитвы. В ответ прихожане помогают храму: кто рублем, кто стройматериалом, кто просто по-матерински приготовит и принесет для работников обед.Зачем людям нужен храм?Храм - это то место, где можно отключить свой мозг от жизненной суеты, говорит отец Сергий. Здесь человек остается один на один с Богом. Неважно, сколько вокруг людей – во время молитвы люди разговаривают со своим Творцом лично.И добавляет, что все люди любят отдыхать по-разному: кино, театр, прогулки. Но когда человек в храме соприкасается в общении с Богом, у него в два раза больше сил, открывается второе дыхание. Становится легче жить и переносить те сложности, которые неизбежно наваливаются в будние дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бойПод омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуБережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель

