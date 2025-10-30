Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе
Ситуация на дорогах Крыма
Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе
Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе
Полиция Симферополя проводит проверку по факту ДТП, произошедшего накануне на улице Ким, где фура упала с моста на ж/д пути. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Полиция Симферополя проводит проверку по факту ДТП, произошедшего накануне на улице Ким, где фура упала с моста на ж/д пути. Об этом сообщили в МВД по республике.В результате происшествия водитель получил травму, ему оперативно оказали медицинскую помощь.В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: — несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств; — повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений; — нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.Грузовик рухнул с моста на железнодорожные пути накануне вечером. Водитель, по предварительной информации, получил травмы и был доставлен в медучреждение. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.Сейчас специалисты решают, как убирать упавший грузовик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Полиция Симферополя проводит проверку по факту ДТП, произошедшего накануне на улице Ким, где фура упала с моста на ж/д пути. Об этом сообщили в МВД по республике.

"По предварительной информации, водитель 1958 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Volvo, двигался по ул. Ким в направлении ул. Гагарина. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на пешеходное ограждение. После этого грузовик упал с автомобильного моста прямо на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель получил травму, ему оперативно оказали медицинскую помощь.
В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ:
— несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств;
— повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений;
— нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Грузовик рухнул с моста на железнодорожные пути накануне вечером. Водитель, по предварительной информации, получил травмы и был доставлен в медучреждение. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.
Сейчас специалисты решают, как убирать упавший грузовик.
