Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Полиция Симферополя проводит проверку по факту ДТП, произошедшего накануне на улице Ким, где фура упала с моста на ж/д пути. Об этом сообщили в МВД по республике.В результате происшествия водитель получил травму, ему оперативно оказали медицинскую помощь.В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: — несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств; — повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений; — нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.Грузовик рухнул с моста на железнодорожные пути накануне вечером. Водитель, по предварительной информации, получил травмы и был доставлен в медучреждение. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.Сейчас специалисты решают, как убирать упавший грузовик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

