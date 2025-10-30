https://crimea.ria.ru/20251030/rezidentam-sez-v-novykh-regionakh-oblegchat-uchastie-v-goszakupkakh-1150558920.html
Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках
Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабмина.По его словам, документом предлагается расширить использование промышленной продукции, произведенной резидентами СЭЗ в новых регионах.Производителям такой продукции будет легче участвовать в закупках, включая те, которые проводятся для государственных организаций и крупных компаний.Кроме того, производителям из новых регионов будет проще воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности и иной поддержкой.Планируется, что изменения в законодательство вступят в силу уже с 1 января 2026 года. Как отметил Мишустин, дополнительная поддержка благоприятно скажется на увеличении промышленного потенциала новых субъектов РФ, их интеграции в общий технологический контур страны.С 1 июля 2023 года на территории новых субъектов РФ действует режим свободной экономической зоны. Он включает установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны. Ее участникам предоставлен ряд налоговых преференций.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что количество участников свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях увеличилось до 365, объем заявленных инвестиций превышает 257 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 годаПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской областиРоссия поддержит бизнес в новых регионах
