Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара
Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара
Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе после возгорания емкости с горюче-смазочными материалами в Симферополе не зафиксировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.По информации ведомства, специалисты провели отбор и исследования пяти проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов от очага пожара.И уточнили, что жалобы от населения на ухудшение самочувствие в связи с задымлением воздуха в адрес управления не поступали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара

После возгорания емкости с ГСМ в Симферополе превышений загрязняющих веществ не выявлено

18:10 30.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе после возгорания емкости с горюче-смазочными материалами в Симферополе не зафиксировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По информации ведомства, специалисты провели отбор и исследования пяти проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов от очага пожара.
"В исследованных пробах атмосферного воздуха, во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
И уточнили, что жалобы от населения на ухудшение самочувствие в связи с задымлением воздуха в адрес управления не поступали.
