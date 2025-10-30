https://crimea.ria.ru/20251030/posledstviya-chp-v-simferopole-chto-s-probami-vozdukha-posle-pozhara-1150558212.html
Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара
2025-10-30T18:10
симферополь
роспотребнадзор
экология
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе после возгорания емкости с горюче-смазочными материалами в Симферополе не зафиксировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.По информации ведомства, специалисты провели отбор и исследования пяти проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов от очага пожара.И уточнили, что жалобы от населения на ухудшение самочувствие в связи с задымлением воздуха в адрес управления не поступали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
