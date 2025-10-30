https://crimea.ria.ru/20251030/novosti-svo-kievskiy-rezhim-poteryal-za-sutki-esche-bolee-1400-boevikov-1150542002.html

Новости СВО: киевский режим потерял за сутки еще более 1400 боевиков

Новости СВО: киевский режим потерял за сутки еще более 1400 боевиков - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Новости СВО: киевский режим потерял за сутки еще более 1400 боевиков

ВСУ за сутки потеряли 1485 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника, сообщает Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T13:47

2025-10-30T13:47

2025-10-30T13:50

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/13/1132897006_0:218:959:757_1920x0_80_0_0_11fc9651a847092aa92eb1c9dc2acf4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 1485 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника, сообщает Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов Харьковской области.ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и ДНР. В Купянске и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ.Пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенного пункта Петровка Харьковской области для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе населенного пункта Садовое Харьковской области. Подразделения 1-й танковой армии продолжают проведение зачистки от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка Харьковской области.В районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат.За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка и два пикапа.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах пяти населенных пунктов ДНР.Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах девяти населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР.В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжена зачистка от украинских боевиков территории населенного пункта Гнатовка в ДНР.Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино в ДНР.Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров в ДНР.За сутки в данном районе уничтожено более 180 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах трех населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.Уничтожены до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 753 танка и других боевых бронированных машин, 1 608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу