"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота

30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День военно-морского флота России, а начиная с 1996 года – как профессиональный праздник, День моряка-надводника.Создание флота было исторически обусловлено выходом страны из политической и культурной изоляции, необходимостью развития торговли и защиты собственных берегов от неприятеля. Этого требовал курс царя-реформатора Петра I, который вывел Россию на международную арену.Поэтому в конце XVII века в России развернулось массовое военное кораблестроение. Корабли начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Как это было – РИА Новости Крым коротко рассказали в инфографике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской областиВ Севастополе вспоминают "Новороссийск" – линкор затонул 69 лет назад"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе
30 октября в России отмечают День основания Российского военно-морского флота