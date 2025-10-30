Рейтинг@Mail.ru
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота - РИА Новости Крым, 30.10.2025
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День военно-морского флота России, а начиная с 1996 года – как профессиональный праздник, День моряка-надводника.Создание флота было исторически обусловлено выходом страны из политической и культурной изоляции, необходимостью развития торговли и защиты собственных берегов от неприятеля. Этого требовал курс царя-реформатора Петра I, который вывел Россию на международную арену.Поэтому в конце XVII века в России развернулось массовое военное кораблестроение. Корабли начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Как это было – РИА Новости Крым коротко рассказали в инфографике.
07:55 30.10.2025
 
Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" в Санкт-Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День военно-морского флота России, а начиная с 1996 года – как профессиональный праздник, День моряка-надводника.
Создание флота было исторически обусловлено выходом страны из политической и культурной изоляции, необходимостью развития торговли и защиты собственных берегов от неприятеля. Этого требовал курс царя-реформатора Петра I, который вывел Россию на международную арену.
Поэтому в конце XVII века в России развернулось массовое военное кораблестроение. Корабли начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Как это было – РИА Новости Крым коротко рассказали в инфографике.
