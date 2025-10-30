https://crimea.ria.ru/20251030/morskim-sudam-byt---v-rossii-otmechayut-osnovanie-voenno-morskogo-flota-1141459352.html

"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота

"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота - РИА Новости Крым, 30.10.2025

"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота

30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T07:55

2025-10-30T07:55

2025-10-30T07:39

инфографика

россия

армия и флот

история

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130415406_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_7d59d5e4e147eea373b19ce6fe77ef24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День военно-морского флота России, а начиная с 1996 года – как профессиональный праздник, День моряка-надводника.Создание флота было исторически обусловлено выходом страны из политической и культурной изоляции, необходимостью развития торговли и защиты собственных берегов от неприятеля. Этого требовал курс царя-реформатора Петра I, который вывел Россию на международную арену.Поэтому в конце XVII века в России развернулось массовое военное кораблестроение. Корабли начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Как это было – РИА Новости Крым коротко рассказали в инфографике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской областиВ Севастополе вспоминают "Новороссийск" – линкор затонул 69 лет назад"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе

https://crimea.ria.ru/20250828/chernomorskiy-flot-popolnilsya-dvumya-novymi-boevymi-korablyami-1149046406.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армия и флот, история, праздники и памятные даты