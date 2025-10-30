https://crimea.ria.ru/20251030/magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle-1150544119.html

Магнитная буря началась на Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. На Земле в четверг началась магнитная буря, уровень которой не превысит средний, но может вызвать полярные сияния. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, рост геомагнитных возмущений ожидался после того, как планета попала в зону действия очередной корональной дыры. Сегодняшние возмущения изначально ожидались небольшими и пока соответствуют прогнозу. В настоящий момент буря зарегистрирована на уровне G1 (низкий), однако может вырасти до G2 (средний), уточнили в Лаборатории. "События тем не менее хватило для очень значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы, что оказалось, однако, совершенно бесполезно — в центральной части России пока слишком светло. Тем не менее, пока остаются шансы, что полярный овал сохранит интенсивность до наступления темноты", - добавили специалисты.Накануне на обратной стороне Солнца был зарегистрирован крупный взрыв.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

