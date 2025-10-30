https://crimea.ria.ru/20251030/magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle-1150544119.html
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Магнитная буря началась на Земле
На Земле в четверг началась магнитная буря, уровень которой не превысит средний, но может вызвать полярные сияния. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T15:16
2025-10-30T15:16
2025-10-30T15:16
магнитные бури
космос
земля
солнце
полярное сияние
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150544451_0:5:758:431_1920x0_80_0_0_e7abb4e7c0b1398d186bfb03be13fce8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. На Земле в четверг началась магнитная буря, уровень которой не превысит средний, но может вызвать полярные сияния. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, рост геомагнитных возмущений ожидался после того, как планета попала в зону действия очередной корональной дыры. Сегодняшние возмущения изначально ожидались небольшими и пока соответствуют прогнозу. В настоящий момент буря зарегистрирована на уровне G1 (низкий), однако может вырасти до G2 (средний), уточнили в Лаборатории. "События тем не менее хватило для очень значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы, что оказалось, однако, совершенно бесполезно — в центральной части России пока слишком светло. Тем не менее, пока остаются шансы, что полярный овал сохранит интенсивность до наступления темноты", - добавили специалисты.Накануне на обратной стороне Солнца был зарегистрирован крупный взрыв.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150544451_183:0:758:431_1920x0_80_0_0_3e652293d606c49276ae1c7e3a703ede.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, космос, земля, солнце, полярное сияние, новости
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря вызовет на Земле полярные сияния
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. На Земле в четверг началась магнитная буря, уровень которой не превысит средний, но может вызвать полярные сияния. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле началась четвертая, и, вероятно, последняя магнитная буря октября. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число", - говорится в сообщении.
По словам ученых, рост геомагнитных возмущений ожидался после того, как планета попала в зону действия очередной корональной дыры. Сегодняшние возмущения изначально ожидались небольшими и пока соответствуют прогнозу.
В настоящий момент буря зарегистрирована на уровне G1 (низкий), однако может вырасти до G2 (средний), уточнили в Лаборатории.
"События тем не менее хватило для очень значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы, что оказалось, однако, совершенно бесполезно — в центральной части России пока слишком светло. Тем не менее, пока остаются шансы, что полярный овал сохранит интенсивность до наступления темноты", - добавили специалисты.
Накануне на обратной стороне Солнца был зарегистрирован крупный взрыв.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.