https://crimea.ria.ru/20251030/legenda-futbola-65-let-so-dnya-rozhdeniya-maradony-1150528880.html

Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны

Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона сегодня отпраздновал бы 65 летний юбилей. Знаменитого футболиста не стало в 2020 году, причиной смерти назвали... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T11:33

2025-10-30T11:33

2025-10-30T11:33

праздники и памятные даты

диего марадона

футбол

спорт

в мире

аргентина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118985163_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4779d4adfe0057ef781d1ba58c4f0db5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Легенда аргентинского футбола Диего Марадона сегодня отпраздновал бы 65 летний юбилей. Знаменитого футболиста не стало в 2020 году, причиной смерти назвали сердечный приступ. Яркие факты из жизни футболиста вспомнил РИА Новости Крым в день его рождения.Диего Армандо Марадона родился в Аргентине, в семье потомственного рабочего и домохозяйки. Теперь имя его знают даже те, кто не увлекается спортом. Он начал играть в футбол в возрасте 10 лет в детской команде клуба "Архентинос Хуниорс". В качестве профессионального футболиста выступал за клубы "Архентинос Хуниорс" и "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия), "Севилья" (Испания) и "Ньюэллс Олд Бойз" (Аргентина).Чемпион мира 1986 года и лучший игрок этого турнира, Марадона запомнился тогда не только прекрасной игрой, но и одним из самых громких футбольных скандалов. В четвертьфинале против Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название "Рука бога". Речь шла о том, что футболист вопреки правилам отправил мяч в ворота англичан рукой. Но сделано это было так быстро и изящно, что судья не заметил нарушения и засчитал гол. В этом матче Аргентина победила и в итоге стала чемпионом.В составе сборной Аргентины легенда футбола провел 91 матч, в которых забил 34 гола.По версии ФИФА Марадона – третий футболист в XX веке, первый обладатель почетного "Золотого мяча".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучший футболист ХХ века: от чего умер Диего МарадонаСемеро медработников могут сесть в тюрьму из-за смерти Марадоны

аргентина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, диего марадона, футбол, спорт, в мире, аргентина