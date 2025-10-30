Рейтинг@Mail.ru
Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны
Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона сегодня отпраздновал бы 65 летний юбилей. Знаменитого футболиста не стало в 2020 году, причиной смерти назвали... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T11:33
2025-10-30T11:33
праздники и памятные даты
диего марадона
футбол
спорт
в мире
аргентина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Легенда аргентинского футбола Диего Марадона сегодня отпраздновал бы 65 летний юбилей. Знаменитого футболиста не стало в 2020 году, причиной смерти назвали сердечный приступ. Яркие факты из жизни футболиста вспомнил РИА Новости Крым в день его рождения.Диего Армандо Марадона родился в Аргентине, в семье потомственного рабочего и домохозяйки. Теперь имя его знают даже те, кто не увлекается спортом. Он начал играть в футбол в возрасте 10 лет в детской команде клуба "Архентинос Хуниорс". В качестве профессионального футболиста выступал за клубы "Архентинос Хуниорс" и "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия), "Севилья" (Испания) и "Ньюэллс Олд Бойз" (Аргентина).Чемпион мира 1986 года и лучший игрок этого турнира, Марадона запомнился тогда не только прекрасной игрой, но и одним из самых громких футбольных скандалов. В четвертьфинале против Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название "Рука бога". Речь шла о том, что футболист вопреки правилам отправил мяч в ворота англичан рукой. Но сделано это было так быстро и изящно, что судья не заметил нарушения и засчитал гол. В этом матче Аргентина победила и в итоге стала чемпионом.В составе сборной Аргентины легенда футбола провел 91 матч, в которых забил 34 гола.По версии ФИФА Марадона – третий футболист в XX веке, первый обладатель почетного "Золотого мяча".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучший футболист ХХ века: от чего умер Диего МарадонаСемеро медработников могут сесть в тюрьму из-за смерти Марадоны
Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны

65 лет со дня рождения легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны

11:33 30.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Футбол. ЧМ-2010. Матч Аргентина - Нигерия
Футбол. ЧМ-2010. Матч Аргентина - Нигерия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Легенда аргентинского футбола Диего Марадона сегодня отпраздновал бы 65 летний юбилей. Знаменитого футболиста не стало в 2020 году, причиной смерти назвали сердечный приступ. Яркие факты из жизни футболиста вспомнил РИА Новости Крым в день его рождения.
Диего Армандо Марадона родился в Аргентине, в семье потомственного рабочего и домохозяйки. Теперь имя его знают даже те, кто не увлекается спортом.
Он начал играть в футбол в возрасте 10 лет в детской команде клуба "Архентинос Хуниорс". В качестве профессионального футболиста выступал за клубы "Архентинос Хуниорс" и "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия), "Севилья" (Испания) и "Ньюэллс Олд Бойз" (Аргентина).
© РИА Новости . Владимир Родионов
Диего Марадона
Диего марадона - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Диего Марадона
Чемпион мира 1986 года и лучший игрок этого турнира, Марадона запомнился тогда не только прекрасной игрой, но и одним из самых громких футбольных скандалов. В четвертьфинале против Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название "Рука бога".
© РИА Новости . Александр Вильф
Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу
Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Открытая тренировка сборной Аргентины по футболу
Речь шла о том, что футболист вопреки правилам отправил мяч в ворота англичан рукой. Но сделано это было так быстро и изящно, что судья не заметил нарушения и засчитал гол. В этом матче Аргентина победила и в итоге стала чемпионом.
"И я совсем не раскаиваюсь за гол рукой. Совершенно! Co всем уважением к болельщикам, игрокам, руководителям, я не раскаиваюсь. "Рука Бога" – гол моей мечты, моих снов. Мы, футболисты, всегда мечтаем забить лучший гол в истории. Мы постоянно думаем о нем. По правде говоря, этот гол был для меня чем-то из ряда фантастики. И на чемпионате мира! Невероятно!", - говорил об этом случае футболист.
В составе сборной Аргентины легенда футбола провел 91 матч, в которых забил 34 гола.
По версии ФИФА Марадона – третий футболист в XX веке, первый обладатель почетного "Золотого мяча".
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Диего Марадона на зрительской трибуне перед началом матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины
Футболист Диего Марадона на зрительской трибуне перед началом матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Диего Марадона на зрительской трибуне перед началом матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины
