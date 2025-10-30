Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в четверг вечером проезд свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в четверг вечером проезд свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее в четверг стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани. Соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга

22:15 30.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в четверг вечером проезд свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

Ранее в четверг стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани. Соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
