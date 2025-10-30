Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
2025-10-30T15:07
2025-10-30T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при выезде с полуострова начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова

Крымский мост – в очереди на выезде с полуострова 35 автомобилей

15:07 30.10.2025 (обновлено: 15:15 30.10.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при выезде с полуострова начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
