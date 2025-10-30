Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
Десять лет лишения свободы получил житель Крыма за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T10:02
2025-10-30T10:37
крым
новости крыма
украина
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
национализм
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Десять лет лишения свободы получил житель Крыма за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По информации силовиков, с февраля 2016 года подсудимый добровольно вступил в украинское вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, где принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона.Батальон имени Номана Челебиджихана* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.* Запрещенная в России террористическая организация.
Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате

Крымчанина осудили на 10 лет в колонии строгого режима за участие в украинском нацбате

10:02 30.10.2025 (обновлено: 10:37 30.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Десять лет лишения свободы получил житель Крыма за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

"Вынесен приговор суда по уголовному делу, возбужденному следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в отношении жителя республики, обвиняемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования", – сказано в сообщении.

По информации силовиков, с февраля 2016 года подсудимый добровольно вступил в украинское вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, где принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.
"С учетом мнения прокурора Генический районный суд Херсонской области признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона.
Батальон имени Номана Челебиджихана* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
