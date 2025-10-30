https://crimea.ria.ru/20251030/krymchanina-osudili-na-10-let-za-uchastie-v-ukrainskom-natsbate--1150537304.html
Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
2025-10-30T10:02
2025-10-30T10:02
2025-10-30T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Десять лет лишения свободы получил житель Крыма за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По информации силовиков, с февраля 2016 года подсудимый добровольно вступил в украинское вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, где принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона.Батальон имени Номана Челебиджихана* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.* Запрещенная в России террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
10:02 30.10.2025 (обновлено: 10:37 30.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Десять лет лишения свободы получил житель Крыма за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Вынесен приговор суда по уголовному делу, возбужденному следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в отношении жителя республики, обвиняемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования", – сказано в сообщении.
По информации силовиков, с февраля 2016 года подсудимый добровольно вступил в украинское вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, где принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.
"С учетом мнения прокурора Генический районный суд Херсонской области признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона
Батальон имени Номана Челебиджихана* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
