https://crimea.ria.ru/20251030/krymchanina-osudili-na-10-let-za-uchastie-v-ukrainskom-natsbate--1150537304.html

Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате

Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате

Десять лет лишения свободы получил житель Крыма за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T10:02

2025-10-30T10:02

2025-10-30T10:37

крым

новости крыма

украина

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

национализм

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901466_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_963e77bc56b282424fe736882c11212e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Десять лет лишения свободы получил житель Крыма за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По информации силовиков, с февраля 2016 года подсудимый добровольно вступил в украинское вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, где принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона.Батальон имени Номана Челебиджихана* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.* Запрещенная в России террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"

крым

украина

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, украина, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), национализм, суд