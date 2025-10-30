Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов

https://crimea.ria.ru/20251030/godovschina-oborony-adzhimushkaya-podvig-ne-imeyuschiy-analogov-1150542361.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 30 октября в 1942 году завершилась оборона Аджимушкайских каменоломен, в тот день вражеские войска окончательно захватили катакомбы и взяли в плен выживших. Подвиг аджимушкайцев стал величайшим уроком интернационализма и консолидации в самом высоком смысле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ им. Вернадского Андрей Ишин."170 дней и ночей с 21 мая по 30 октября 1942 года длился беспримерный подвиг, который не имеет аналогов в мировой военной истории, когда в подземелье, в изоляции сражались бойцы. Конечно, оборона Аджимушкая имела свою предысторию, она в целом вписана в героические страницы битвы за Крым, которая является очень важной страницей в истории Великой Отечественной войны в целом", – сказал он.По словам Ишина, в катакомбах были тяжелейшие условия для выживания. Подвиг аджимушкайцев для нас является великим нравственным завещанием, уверен профессор. "…Это история в том числе и нашего интернационализма. Там сражались плечом к плечу выходцы из разных уголков нашей страны, люди разных национальностей, сражались во имя великого, святого, общего дела. Они продемонстрировали величайшие уроки консолидации, мужества, соборности в самом высоком смысле…", – подчеркнул спикер.Эту победу воины выковали своим мужеством, своим героизмом, сказал доктор исторических наук. "Смогли переломить, смогли выстоять и победить, и подарить миру жизнь под голубым, мирным небом, без фашизма, без этой страшной чумы, которая сегодня возрождается при поддержке западных стран…", – отметил Ишин.Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.Аджимушкайская крепость стала местом сопротивления, символом мужества и непокоренности людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедицииПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовТравили газом и дымом – как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае

