Дети из Белгородской области едут в Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251030/deti-iz-belgorodskoy-oblasti-edut-v-krym-1150535640.html
Дети из Белгородской области едут в Крым
Дети из Белгородской области едут в Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Дети из Белгородской области едут в Крым
380 детей из Белгородской области отправлены на отдых в Крым. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T07:41
2025-10-30T07:41
вячеслав гладков
белгородская область
крым
дети
новости
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 380 детей из Белгородской области отправлены на отдых в Крым. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Гладков напомнил, что в этом году детей из приграничья области смогли отправить в лучшие санатории страны для того, чтобы они отдохнули в спокойной и безопасной обстановке.Из Крыма дети вернутся к своим родителям счастливыми, набравшись положительных эмоций, обязательно познакомятся с новыми друзьями, выразил уверенность Гладков.Ранее Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения платы его развития. Лагерь принимает на отдых и оздоровление тысячи детей, в том числе детей участников спецоперации и жителей приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ. Лагерь безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.Так, в прошлом году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.В Крыму регулярно организовывают отдых и оздоровление для ребят из новых регионов. За 2023 год в здравницах и детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
белгородская область
крым
Дети из Белгородской области едут в Крым

380 детей из Белгородской области отправили на отдых в Крым - Гладков

07:41 30.10.2025
 
В Крым прибыли на отдых дети из Белгородской области
В Крым прибыли на отдых дети из Белгородской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 380 детей из Белгородской области отправлены на отдых в Крым. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Отправили 380 детей в Крым. Это заключительная поездка в 2025 году", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков напомнил, что в этом году детей из приграничья области смогли отправить в лучшие санатории страны для того, чтобы они отдохнули в спокойной и безопасной обстановке.
Из Крыма дети вернутся к своим родителям счастливыми, набравшись положительных эмоций, обязательно познакомятся с новыми друзьями, выразил уверенность Гладков.
Ранее Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения платы его развития. Лагерь принимает на отдых и оздоровление тысячи детей, в том числе детей участников спецоперации и жителей приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ. Лагерь безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.
Так, в прошлом году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.
В Крыму регулярно организовывают отдых и оздоровление для ребят из новых регионов. За 2023 год в здравницах и детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Лента новостейМолния