Дети из Белгородской области едут в Крым
380 детей из Белгородской области отправлены на отдых в Крым. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T07:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 380 детей из Белгородской области отправлены на отдых в Крым. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Гладков напомнил, что в этом году детей из приграничья области смогли отправить в лучшие санатории страны для того, чтобы они отдохнули в спокойной и безопасной обстановке.Из Крыма дети вернутся к своим родителям счастливыми, набравшись положительных эмоций, обязательно познакомятся с новыми друзьями, выразил уверенность Гладков.Ранее Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения платы его развития. Лагерь принимает на отдых и оздоровление тысячи детей, в том числе детей участников спецоперации и жителей приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ. Лагерь безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.Так, в прошлом году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.В Крыму регулярно организовывают отдых и оздоровление для ребят из новых регионов. За 2023 год в здравницах и детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулахСколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осеньюТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
