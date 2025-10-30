https://crimea.ria.ru/20251030/chto-zhdet-ekonomiku-kryma-v-2026-godu-1150540268.html

Что ждет экономику Крыма в 2026 году

Что ждет экономику Крыма в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) Крыма по итогам текущего года вырастет на 1%, в ближайшие годы ожидается рост ВРП до 1,9% к 2028 году. Такой прогноз озвучил первый замминистра экономического развития РК Роман Хитрущенко на заседании Совета министров республики, передает корреспондент РИА Новости Крым.Согласно прогнозному плану, валовый региональный продукт Крыма по итогам этого года составит 823,4 миллиарда рублей (+1%). В 2026 году ожидается рост этого показателя до 875 млрд рублей (+1,5%). Планируется, что к 2028 году ВРП вырастет на 1,9% – до 979 млрд рублей.По словам Хитрущенко, основными драйверами роста экономики региона станут промышленность, торговля, сельское хозяйство и реализация госпрограммы социально-экономического развития.Так, промышленное производство по итогам этого года вырастет на 1,2% благодаря успешной работе крупных предприятий химической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2025 году с оставит 267,3 млрд рублей, уточнил первый замминистра. В среднесрочной перспективе ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства в 2026-2027 годах на уровне 3%.Объем сельскохозяйственного производства, согласно прогнозу, в следующем году превысит 99 млрд рублей, с постепенным ростом к 2028 году до 116 млрд рублей.

