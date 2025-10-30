Рейтинг@Mail.ru
Что ждет экономику Крыма в 2026 году - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/chto-zhdet-ekonomiku-kryma-v-2026-godu-1150540268.html
Что ждет экономику Крыма в 2026 году
Что ждет экономику Крыма в 2026 году - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Что ждет экономику Крыма в 2026 году
Валовый региональный продукт (ВРП) Крыма по итогам текущего года вырастет на 1%, в ближайшие годы ожидается рост ВРП до 1,9% к 2028 году. Такой прогноз озвучил... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T13:01
2025-10-30T13:02
экономика крыма
крымский бюджет
новости крыма
крым
валовый региональный продукт (врп)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) Крыма по итогам текущего года вырастет на 1%, в ближайшие годы ожидается рост ВРП до 1,9% к 2028 году. Такой прогноз озвучил первый замминистра экономического развития РК Роман Хитрущенко на заседании Совета министров республики, передает корреспондент РИА Новости Крым.Согласно прогнозному плану, валовый региональный продукт Крыма по итогам этого года составит 823,4 миллиарда рублей (+1%). В 2026 году ожидается рост этого показателя до 875 млрд рублей (+1,5%). Планируется, что к 2028 году ВРП вырастет на 1,9% – до 979 млрд рублей.По словам Хитрущенко, основными драйверами роста экономики региона станут промышленность, торговля, сельское хозяйство и реализация госпрограммы социально-экономического развития.Так, промышленное производство по итогам этого года вырастет на 1,2% благодаря успешной работе крупных предприятий химической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2025 году с оставит 267,3 млрд рублей, уточнил первый замминистра. В среднесрочной перспективе ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства в 2026-2027 годах на уровне 3%.Объем сельскохозяйственного производства, согласно прогнозу, в следующем году превысит 99 млрд рублей, с постепенным ростом к 2028 году до 116 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 годуВ Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_237b37cca17260772cb9be518edddfd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика крыма, крымский бюджет, новости крыма, крым, валовый региональный продукт (врп)
Что ждет экономику Крыма в 2026 году

В Крыму региональный ВВП вырастет на 1,5% и достигнет 875 млрд рублей – прогноз властей

13:01 30.10.2025 (обновлено: 13:02 30.10.2025)
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) Крыма по итогам текущего года вырастет на 1%, в ближайшие годы ожидается рост ВРП до 1,9% к 2028 году. Такой прогноз озвучил первый замминистра экономического развития РК Роман Хитрущенко на заседании Совета министров республики, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Макропоказатель развития региона в текущем году свидетельствует о достаточной устойчивости экономики республики. В 2025 году сохранится тенденция стабильного развития экономики. В среднесрочной перспективе прогнозируется постепенный рост ВРП до 1,9% к 2028 году", – сказал он.
Согласно прогнозному плану, валовый региональный продукт Крыма по итогам этого года составит 823,4 миллиарда рублей (+1%). В 2026 году ожидается рост этого показателя до 875 млрд рублей (+1,5%). Планируется, что к 2028 году ВРП вырастет на 1,9% – до 979 млрд рублей.
По словам Хитрущенко, основными драйверами роста экономики региона станут промышленность, торговля, сельское хозяйство и реализация госпрограммы социально-экономического развития.
Так, промышленное производство по итогам этого года вырастет на 1,2% благодаря успешной работе крупных предприятий химической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2025 году с оставит 267,3 млрд рублей, уточнил первый замминистра. В среднесрочной перспективе ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства в 2026-2027 годах на уровне 3%.
Объем сельскохозяйственного производства, согласно прогнозу, в следующем году превысит 99 млрд рублей, с постепенным ростом к 2028 году до 116 млрд рублей.
"В 2025 году приток инвестиций в основной капитал составит порядка 311 млрд рублей. В последующие годы прогнозируется планомерный рост объема инвестиций до 318 млрд рублей в 2026 году и с постепенным ростом к 2028 году на уровне 333 млрд рублей", – добавил Хитрущенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году
В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
 
Экономика КрымаКрымский бюджетНовости КрымаКрымВаловый региональный продукт (ВРП)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
14:16Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
13:47Новости СВО: киевский режим потерял за сутки еще более 1400 боевиков
13:24Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
13:12Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
13:01Что ждет экономику Крыма в 2026 году
12:48Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете
12:38СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
12:19Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
12:08ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
11:55В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
11:44На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
11:33Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны
11:15В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году
11:02В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры
10:57Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе
10:45Вторая оборона Севастополя - хроника событий
10:27На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти
10:02Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
09:35200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
Лента новостейМолния