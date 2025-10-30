Рейтинг@Mail.ru
Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 30.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251030/bolshaya-yalta-chastichno-obestochena-1150550927.html
Большая Ялта частично обесточена
Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Большая Ялта частично обесточена
Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T16:57
2025-10-30T16:57
большая ялта
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электросети крыма
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций.
большая ялта
большая ялта, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Большая Ялта частично обесточена

Большая Ялта частично обесточена из-за аварии на сетях

16:57 30.10.2025
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Городской округ Ялта, населенные пункты частично: Кацивели, Симеиз, Голубой залив, Понизовка", – перечислили в предприятии.
На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
 
Большая ЯлтаГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектросети КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
