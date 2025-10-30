https://crimea.ria.ru/20251030/bolshaya-yalta-chastichno-obestochena-1150550927.html
Большая Ялта частично обесточена
Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Большая Ялта частично обесточена
Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T16:57
2025-10-30T16:57
2025-10-30T16:57
большая ялта
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электросети крыма
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая ялта, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Большая Ялта частично обесточена
Большая Ялта частично обесточена из-за аварии на сетях