Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани
В частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T17:15
2025-10-29T17:15
2025-10-29T16:58
россия
краснодарский край
новости
происшествия
взрыв
газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Инцидент произошел 29 октября. В результате взрыва частично разрушилось здание, пострадал один человек. К работам по ликвидации последствий происшествия привлекали 24 человека и 10 единиц техники.Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке в Сочи. Один человек погиб, трое получили ранения. Еще 70 были эвакуированы. В здании также вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в Алчевске уничтожил шесть квартирВзрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
