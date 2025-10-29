https://crimea.ria.ru/20251029/vzryv-gaza-razrushil-chastnyy-dom-na-kubani--1150523718.html

Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани

В частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 29.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Инцидент произошел 29 октября. В результате взрыва частично разрушилось здание, пострадал один человек. К работам по ликвидации последствий происшествия привлекали 24 человека и 10 единиц техники.Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке в Сочи. Один человек погиб, трое получили ранения. Еще 70 были эвакуированы. В здании также вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в Алчевске уничтожил шесть квартирВзрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР

