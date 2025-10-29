Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251029/vzryv-gaza-razrushil-chastnyy-dom-na-kubani--1150523718.html
Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани
Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани
В частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T17:15
2025-10-29T16:58
россия
краснодарский край
новости
происшествия
взрыв
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150523037_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d19a50edf8b815ec66283f0c157d6f5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Инцидент произошел 29 октября. В результате взрыва частично разрушилось здание, пострадал один человек. К работам по ликвидации последствий происшествия привлекали 24 человека и 10 единиц техники.Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке в Сочи. Один человек погиб, трое получили ранения. Еще 70 были эвакуированы. В здании также вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в Алчевске уничтожил шесть квартирВзрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150523037_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_89e2c397bc134c9e3a1719ded64d04ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, краснодарский край, новости, происшествия, взрыв, газ
Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани

Один человек пострадал при взрыве газа в частном доме на Кубани

17:15 29.10.2025
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяВ станице Северской на Кубани в частном доме произошел взрыв газа
В станице Северской на Кубани в частном доме произошел взрыв газа
© Оперативный штаб Краснодарского края
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Инцидент произошел 29 октября. В результате взрыва частично разрушилось здание, пострадал один человек.
"Пострадал один человек, его доставили в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
К работам по ликвидации последствий происшествия привлекали 24 человека и 10 единиц техники.
Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке в Сочи. Один человек погиб, трое получили ранения. Еще 70 были эвакуированы. В здании также вспыхнул пожар – выгорело 15 квадратных метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
 
РоссияКраснодарский крайНовостиПроисшествияВзрывГаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия"
18:49Запад взял паузу после запуска Россией "Буревестника" - что дальше
18:16В Севастополе закрыли рейд в третий раз
18:09"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест
17:45На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
17:36Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материк
17:25На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла
17:15Взрыв газа разрушил частный дом на Кубани
17:10Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция
17:02Дело о теракте на Крымском мосту: суд приступил к прениям сторон
16:44В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда
16:36127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"
16:15В Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 году
15:56В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии
15:21Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
15:08В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно
15:04Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
14:53Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин
14:51Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
14:47Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Лента новостейМолния