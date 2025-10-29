Рейтинг@Mail.ru
Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок
Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок
Прокурор потребовал назначить пожизненное лишение свободы восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.10.2025
теракт
чп на крымском мосту
крымский мост
суд
новости
южный окружной военный суд
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Прокурор потребовал назначить пожизненное лишение свободы восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

"Выступила сторона обвинения и запросила всем восьмерым подсудимым пожизненное лишение свободы", – рассказал представитель суда.

Обвиняемым вменяются статьи о совершении теракта, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, Соломко и Терчанян обвиняются в контрабанде взрывных устройств.Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Подсудимые свою вину не признают, рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. В среду суд приступил к судебным прениям.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистов
Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок

Прокурор запросил пожизненный срок восьми обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

19:08 29.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Прокурор потребовал назначить пожизненное лишение свободы восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Обвиняемым вменяются статьи о совершении теракта, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, Соломко и Терчанян обвиняются в контрабанде взрывных устройств.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Подсудимые свою вину не признают, рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. В среду суд приступил к судебным прениям.

"Выступила сторона обвинения и запросила всем восьмерым подсудимым пожизненное лишение свободы", – рассказал представитель суда.

Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
* внесен в список террористов и экстремистов
