Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок
Прокурор запросил пожизненный срок восьми обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Прокурор потребовал назначить пожизненное лишение свободы восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Обвиняемым вменяются статьи о совершении теракта, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, Соломко и Терчанян обвиняются в контрабанде взрывных устройств.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Подсудимые свою вину не признают, рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. В среду суд приступил к судебным прениям.
"Выступила сторона обвинения и запросила всем восьмерым подсудимым пожизненное лишение свободы", – рассказал представитель суда.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
* внесен в список террористов и экстремистов
