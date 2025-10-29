https://crimea.ria.ru/20251029/vosmi-obvinyaemym-v-terakte-na-krymskom-mostu-grozit-pozhiznennyy-srok-1150529244.html

Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок

Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Восьми обвиняемым в теракте на Крымском мосту грозит пожизненный срок

Прокурор потребовал назначить пожизненное лишение свободы восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T19:08

2025-10-29T19:08

2025-10-29T19:08

теракт

чп на крымском мосту

крымский мост

суд

новости

южный окружной военный суд

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Прокурор потребовал назначить пожизненное лишение свободы восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.Обвиняемым вменяются статьи о совершении теракта, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, Соломко и Терчанян обвиняются в контрабанде взрывных устройств.Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Подсудимые свою вину не признают, рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. В среду суд приступил к судебным прениям.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на СтавропольеВ Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВДВзрыв в Луганске квалифицировали как теракт

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, чп на крымском мосту, крымский мост, суд, новости, южный окружной военный суд, новости крыма