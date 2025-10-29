https://crimea.ria.ru/20251029/vosem-sel-kryma-na-den-ostanutsya-bez-vody-1150506589.html

Восемь сел Крыма на день останутся без воды

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В восьми селах Крыма 30 октября отключат воду из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает Красноперекопский филиал предприятия "Вода Крыма".Ограничения коснутся сел Червоное, Молочное, Сенокосное, Ковыльное, Волочаевка, Серебрянка, Бахчевка и Воронки.Ориентировочное время отключения – с 08:00 до 20:00.Силами филиала будет осуществляться подвоз воды.

