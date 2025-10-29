Рейтинг@Mail.ru
Восемь сел Крыма на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Восемь сел Крыма на день останутся без воды
Восемь сел Крыма на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Восемь сел Крыма на день останутся без воды
В восьми селах Крыма 30 октября отключат воду из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает Красноперекопский филиал предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T09:19
2025-10-29T09:38
крым
новости крыма
вода крыма
отключение воды в крыму
красноперекопский район
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В восьми селах Крыма 30 октября отключат воду из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает Красноперекопский филиал предприятия "Вода Крыма".Ограничения коснутся сел Червоное, Молочное, Сенокосное, Ковыльное, Волочаевка, Серебрянка, Бахчевка и Воронки.Ориентировочное время отключения – с 08:00 до 20:00.Силами филиала будет осуществляться подвоз воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - властиВ Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаВ Крыму снижаются запасы воды
крым
красноперекопский район
09:19 29.10.2025 (обновлено: 09:38 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В восьми селах Крыма 30 октября отключат воду из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает Красноперекопский филиал предприятия "Вода Крыма".
Ограничения коснутся сел Червоное, Молочное, Сенокосное, Ковыльное, Волочаевка, Серебрянка, Бахчевка и Воронки.
Ориентировочное время отключения – с 08:00 до 20:00.
Силами филиала будет осуществляться подвоз воды.
