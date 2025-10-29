https://crimea.ria.ru/20251029/vinovnitse-smertelnogo-dtp-v-krymu-vynesli-prigovor-1150508744.html

Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор

В Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку. Об этом сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 29.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку. Об этом сообщает прокуратура республики. Инцидент произошел в октябре прошлого года на автодороге "Приветное-Первомайское".Как установил суд, 57-летняя женщина, двигаясь на машине, не заметила пересекавшего проезжую часть пешехода и сбила его. В результате ДТП 64-летний пешеход погиб на месте. Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.

