Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор
Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор
В Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку. Об этом сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку. Об этом сообщает прокуратура республики. Инцидент произошел в октябре прошлого года на автодороге "Приветное-Первомайское".Как установил суд, 57-летняя женщина, двигаясь на машине, не заметила пересекавшего проезжую часть пешехода и сбила его. В результате ДТП 64-летний пешеход погиб на месте. Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.
Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор
В Крыму виновницу смертельного ДТП приговорили к условному сроку
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку. Об этом сообщает прокуратура республики.
Инцидент произошел в октябре прошлого года на автодороге "Приветное-Первомайское".
Как установил суд, 57-летняя женщина, двигаясь на машине, не заметила пересекавшего проезжую часть пешехода и сбила его. В результате ДТП 64-летний пешеход погиб на месте.
"Виновной назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на аналогичный период. Она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.
Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.