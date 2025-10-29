https://crimea.ria.ru/20251029/v-simferopole-predotvratili-sbyt-krupnoy-partii-narkotikov-1150513251.html
В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
В Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через "закладки". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29
2025-10-29T13:15
2025-10-29T13:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через "закладки". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В результате проведенных оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъяли 40 "закладок". Кроме того, в его доме был найден контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал.Возбуждены уголовные дела. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотикамиКрупную партию наркотиков изъяли у жителя Херсонской областиЖитель Севастополя вырастил помидоры с секретом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через "закладки". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"Задержан 26-летний местный житель, проявивший подозрительное поведение на одной из улиц города. В ходе личного досмотра у мужчины в кармане были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. При проверке содержимого его телефона сотрудники полиции выявили координаты предполагаемых тайников", - говорится в сообщении.
В результате проведенных оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъяли 40 "закладок". Кроме того, в его доме был найден контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал.
"По словам задержанного, наркотические вещества он приобрел через мессенджер, подобрал в лесном массиве и хранил с целью дальнейшего распространения. Согласно заключению эксперта, в 9 изъятых свертках содержится наркотическое средство — марихуана, общим весом 7,2 грамма. Остальные свертки содержат производное N-метилэфедрона, общей массой более 100 граммов", - добавили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.
