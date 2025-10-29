https://crimea.ria.ru/20251029/v-simferopole-predotvratili-sbyt-krupnoy-partii-narkotikov-1150513251.html

В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков - РИА Новости Крым, 29.10.2025

В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

29.10.2025

2025-10-29T13:15

2025-10-29T13:15

2025-10-29T13:15

крым

новости крыма

наркотики

мвд по республике крым

правонарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через "закладки". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В результате проведенных оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъяли 40 "закладок". Кроме того, в его доме был найден контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал.Возбуждены уголовные дела. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

