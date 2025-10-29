https://crimea.ria.ru/20251029/v-simferopole-gruzovik-upal-s-mosta-na-relsy-v-rayone-zhd-vokzala-1150533196.html
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала, об этом сообщают очевидцы в соцсетях. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T22:50
2025-10-29T22:50
2025-10-29T23:19
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе жеоезнодорожного вокзала - ВИДЕО
22:50 29.10.2025 (обновлено: 23:19 29.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На видео очевидцев видно, что многотонная фура, пробив ограждение моста, ведущего с улицы Гагарина на улицу КИМ в Симферополе, упала вниз. Причем кузов остался в вертикальном положении и его задняя часть возвышается над мостом, тогда как кабина оказалась на земле.
Также на видео видно, как спасатели помогают выбраться из кабины мужчине - возможно, это водитель.
В ГУ МЧС России по РК подтвердили, что грузовая фура упала с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе, пострадал водитель.
"В результате ДТП на мосту по ул. КИМ оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент ЖД-пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ. Обеспечена пожарная безопасность", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, ГИБДД, администрации города Симферополь и кКрымской железной дороги, а так же
другие службы взаимодействия, добавили в ведомстве.
"Предварительно, пострадал один человек, водитель транспортного средства. Он доставлен в лечебное учреждение. Транспортное средство планируется к эвакуации", - заключили в МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.