В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала, об этом сообщают очевидцы в соцсетях. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T22:50
2025-10-29T23:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.На видео очевидцев видно, что многотонная фура, пробив ограждение моста, ведущего с улицы Гагарина на улицу КИМ в Симферополе, упала вниз. Причем кузов остался в вертикальном положении и его задняя часть возвышается над мостом, тогда как кабина оказалась на земле.Также на видео видно, как спасатели помогают выбраться из кабины мужчине - возможно, это водитель.В ГУ МЧС России по РК подтвердили, что грузовая фура упала с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе, пострадал водитель.На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, ГИБДД, администрации города Симферополь и кКрымской железной дороги, а так жедругие службы взаимодействия, добавили в ведомстве."Предварительно, пострадал один человек, водитель транспортного средства. Он доставлен в лечебное учреждение. Транспортное средство планируется к эвакуации", - заключили в МЧС.
В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО

В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе жеоезнодорожного вокзала - ВИДЕО

22:50 29.10.2025 (обновлено: 23:19 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На видео очевидцев видно, что многотонная фура, пробив ограждение моста, ведущего с улицы Гагарина на улицу КИМ в Симферополе, упала вниз. Причем кузов остался в вертикальном положении и его задняя часть возвышается над мостом, тогда как кабина оказалась на земле.
Также на видео видно, как спасатели помогают выбраться из кабины мужчине - возможно, это водитель.
В ГУ МЧС России по РК подтвердили, что грузовая фура упала с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе, пострадал водитель.
"В результате ДТП на мосту по ул. КИМ оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент ЖД-пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ. Обеспечена пожарная безопасность", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, ГИБДД, администрации города Симферополь и кКрымской железной дороги, а так же
другие службы взаимодействия, добавили в ведомстве.

"Предварительно, пострадал один человек, водитель транспортного средства. Он доставлен в лечебное учреждение. Транспортное средство планируется к эвакуации", - заключили в МЧС.
