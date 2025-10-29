Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд в третий раз - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Севастополе закрыли рейд в третий раз
В Севастополе закрыли рейд в третий раз - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Севастополе закрыли рейд в третий раз
В Севастополе остановили работу морского транспорта в третий раз за день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T18:16
2025-10-29T18:36
севастополь
новости севастополя
северная сторона
безэкипажные катера
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта в третий раз за день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Как сообщалось, в среду утром морской транспорт прекратил движение. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, новости севастополя, северная сторона, безэкипажные катера
В Севастополе закрыли рейд в третий раз

В Севастополе морской пассажирский транспорт остановили в третий раз за день

18:16 29.10.2025 (обновлено: 18:36 29.10.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта в третий раз за день. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Как сообщалось, в среду утром морской транспорт прекратил движение. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяСеверная сторонаБезэкипажные катера
 
Лента новостейМолния