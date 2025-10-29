Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда
В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда
16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе, Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T16:44
2025-10-29T16:44
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе, Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Авария произошла в среду днем на автодороге Севастополь - Камышовая бухта.В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что девушка находилась в застегнутом мотошлеме, имела водительское удостоверение соответствующей категории.Состояние опьянения у водителей не установлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговорДвое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под РостовомПьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани
В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда

В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда - Госавтоинспекция

16:44 29.10.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда
В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе, Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в среду днем на автодороге Севастополь - Камышовая бухта.
"По предварительной информации, 16-летняя девушка-водитель, управляя мопедом Alpha, при перестроении из средней полосы в левую не убедилась в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Suzuki", - говорится в сообщении.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что девушка находилась в застегнутом мотошлеме, имела водительское удостоверение соответствующей категории.
Состояние опьянения у водителей не установлено.
