В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе, Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Авария произошла в среду днем на автодороге Севастополь - Камышовая бухта.В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что девушка находилась в застегнутом мотошлеме, имела водительское удостоверение соответствующей категории.Состояние опьянения у водителей не установлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговорДвое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под РостовомПьяный за рулем наехал на людей у ночного клуба на Кубани
