В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В селе Славянское Раздольненского района Крыма 31 октября пройдет групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Об этом сообщает глава администрации района Денис Олейник.По его словам, мероприятие нацелено на проверку готовности оперативных служб к действиям в условиях террористической угрозы.Олейник рассказал, что в селе введут ограничения движения транспорта, некоторые улицы перекроют полностью. Кроме того, в ходе тренировки отработают эвакуацию жителей.Ранее антитеррористические учения с перекрытием дорог прошли в крымском поселке Ленино.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации В Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаВ России предотвратили более 170 терактов с начала года

