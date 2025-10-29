Рейтинг@Mail.ru
В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно
В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно
В селе Славянское Раздольненского района Крыма 31 октября пройдет групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В селе Славянское Раздольненского района Крыма 31 октября пройдет групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Об этом сообщает глава администрации района Денис Олейник.По его словам, мероприятие нацелено на проверку готовности оперативных служб к действиям в условиях террористической угрозы.Олейник рассказал, что в селе введут ограничения движения транспорта, некоторые улицы перекроют полностью. Кроме того, в ходе тренировки отработают эвакуацию жителей.Ранее антитеррористические учения с перекрытием дорог прошли в крымском поселке Ленино.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации В Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаВ России предотвратили более 170 терактов с начала года
В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно

На западе Крыма 31 октября пройдет тренировка с блокированием дорог и эвакуацией людей

15:08 29.10.2025 (обновлено: 15:09 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В селе Славянское Раздольненского района Крыма 31 октября пройдет групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Об этом сообщает глава администрации района Денис Олейник.
"31 октября в период с 9:00 по 18:00 на территории села Славянское будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка", – говорится в публикации.
По его словам, мероприятие нацелено на проверку готовности оперативных служб к действиям в условиях террористической угрозы.
Олейник рассказал, что в селе введут ограничения движения транспорта, некоторые улицы перекроют полностью. Кроме того, в ходе тренировки отработают эвакуацию жителей.

"Запланирована учебная эвакуация населения. Прошу отнестись с пониманием и руководствоваться только официальной информацией на моей странице", – заключил глава администрации.

Ранее антитеррористические учения с перекрытием дорог прошли в крымском поселке Ленино.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.
Лента новостейМолния