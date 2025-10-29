https://crimea.ria.ru/20251029/v-krymu-vvedut-shtrafy-za-publikatsiyu-foto-i-video-atak-bpla--1150512145.html

В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будет введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в среду. "Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Согласно документу, штрафы составят: для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Проект разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе, подчеркнул Константинов. 18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запретна размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

