В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
В Крыму будет введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T13:11
2025-10-29T13:11
государственный совет рк (госсовет)
закон и право
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
новости крыма
штрафы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будет введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в среду. "Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Согласно документу, штрафы составят: для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Проект разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе, подчеркнул Константинов. 18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запретна размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
государственный совет рк (госсовет), закон и право, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, штрафы
В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА

В Крыму граждан будут штрафовать на 3-5 тысяч за публикации фото и видео атак БПЛА

13:11 29.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будет введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в среду.
"Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Согласно документу, штрафы составят: для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Проект разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе, подчеркнул Константинов.
18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запретна размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
