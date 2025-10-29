https://crimea.ria.ru/20251029/v-krymu-predstavili-tom-memuarov-o-noveyshey-istorii-donbassa-i-novorossii-1150520041.html

В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии

В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 29.10.2025

В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии

Более 200 экземпляров книги "Длинная дорога домой. Крым. Донбасс. Новороссия" передали авторы и издатели в библиотеки Крыма и Севастополя. Презентация книги... РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T15:56

2025-10-29T15:56

2025-10-29T15:58

крым

новые регионы россии

литература

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150514120_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_3305a36d5ec683a7a90b4c38f5cc2052.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября – РИА Новости Крым. Более 200 экземпляров книги "Длинная дорога домой. Крым. Донбасс. Новороссия" передали авторы и издатели в библиотеки Крыма и Севастополя. Презентация книги состоялась в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Книга — это дневниковые записи в 1200 страниц известного мелитопольского журналиста, краеведа и писателя Сергея Авдеенко о событиях 2014–2022 годов.По его словам, писал он все сначала "в стол", потому что за инакомыслие на Украине можно было пострадать.Заканчивается книга октябрем 2022 года."Тогда состоялись референдумы на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. И сам народ проголосовал за воссоединение с Россией. И вот состоялось это торжественное событие, и я поставил точку с большим облегчением", - сказал автор.Второй том мемуаров уже пишется, сказал Сергей Авдеенко. Его предварительное название – "Возвращение домой", в книге будут описаны события с 2022 по 2025 годы включительно.Издание объемного труда состоялось благодаря помощи Фонда президентских грантов, рассказала председатель Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец."Мы все время говорим о сохранении исторической правды. Но ведь нужно еще и управлять информацией о своем прошлом. Если мы отдадим управление информацией о нашем прошлом нашим врагам, у нас не будет будущего - они нам его сформируют", - убеждена глава журналистского сообщества Запорожья.Она уверена, что книга Сергея Авдеенко — это возможность сохранить взгляд простого человека, который "живет в событиях" и может описать их.По ее словам, книгу по 150 экземпляров каждой уже передали в библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще 150 экземпляров сегодня отдали для распространения в Республике Крым и 50 – в библиотеках Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новые регионы россии, литература, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), история