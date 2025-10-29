Рейтинг@Mail.ru
В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии
В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии
Более 200 экземпляров книги "Длинная дорога домой. Крым. Донбасс. Новороссия" передали авторы и издатели в библиотеки Крыма и Севастополя. Презентация книги... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября – РИА Новости Крым. Более 200 экземпляров книги "Длинная дорога домой. Крым. Донбасс. Новороссия" передали авторы и издатели в библиотеки Крыма и Севастополя. Презентация книги состоялась в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Книга — это дневниковые записи в 1200 страниц известного мелитопольского журналиста, краеведа и писателя Сергея Авдеенко о событиях 2014–2022 годов.По его словам, писал он все сначала "в стол", потому что за инакомыслие на Украине можно было пострадать.Заканчивается книга октябрем 2022 года."Тогда состоялись референдумы на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. И сам народ проголосовал за воссоединение с Россией. И вот состоялось это торжественное событие, и я поставил точку с большим облегчением", - сказал автор.Второй том мемуаров уже пишется, сказал Сергей Авдеенко. Его предварительное название – "Возвращение домой", в книге будут описаны события с 2022 по 2025 годы включительно.Издание объемного труда состоялось благодаря помощи Фонда президентских грантов, рассказала председатель Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец."Мы все время говорим о сохранении исторической правды. Но ведь нужно еще и управлять информацией о своем прошлом. Если мы отдадим управление информацией о нашем прошлом нашим врагам, у нас не будет будущего - они нам его сформируют", - убеждена глава журналистского сообщества Запорожья.Она уверена, что книга Сергея Авдеенко — это возможность сохранить взгляд простого человека, который "живет в событиях" и может описать их.По ее словам, книгу по 150 экземпляров каждой уже передали в библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще 150 экземпляров сегодня отдали для распространения в Республике Крым и 50 – в библиотеках Севастополя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября – РИА Новости Крым. Более 200 экземпляров книги "Длинная дорога домой. Крым. Донбасс. Новороссия" передали авторы и издатели в библиотеки Крыма и Севастополя. Презентация книги состоялась в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
Книга — это дневниковые записи в 1200 страниц известного мелитопольского журналиста, краеведа и писателя Сергея Авдеенко о событиях 2014–2022 годов.
"События начинается только с конца ноября 2013 года, когда разрушили памятник Ленина, помните, молодежь бегала с молотками, била по каменному величью, а потом продвинутые ребята начали продавать в интернете куски этого гранита. И это послужило толчком", - сказал автор на презентации.
По его словам, писал он все сначала "в стол", потому что за инакомыслие на Украине можно было пострадать.
Заканчивается книга октябрем 2022 года.
"Тогда состоялись референдумы на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. И сам народ проголосовал за воссоединение с Россией. И вот состоялось это торжественное событие, и я поставил точку с большим облегчением", - сказал автор.
Второй том мемуаров уже пишется, сказал Сергей Авдеенко. Его предварительное название – "Возвращение домой", в книге будут описаны события с 2022 по 2025 годы включительно.
Издание объемного труда состоялось благодаря помощи Фонда президентских грантов, рассказала председатель Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец.
"Мы все время говорим о сохранении исторической правды. Но ведь нужно еще и управлять информацией о своем прошлом. Если мы отдадим управление информацией о нашем прошлом нашим врагам, у нас не будет будущего - они нам его сформируют", - убеждена глава журналистского сообщества Запорожья.
Она уверена, что книга Сергея Авдеенко — это возможность сохранить взгляд простого человека, который "живет в событиях" и может описать их.
"Найти взгляд живого человека, эмоциональный, живой — это то, что ценно, я бы даже сказала, что бесценно. И поэтому я очень надеюсь, что эта книга будет прочитана максимально широким числом читателей, всеми, кто интересуется тем, как происходили эти события на самом деле. Может быть, кого-то она подвигнет записать свои воспоминания, впечатления, какие-то моменты, потому что это то, что будет востребовано всегда", - выразила свое мнение Москалец.
По ее словам, книгу по 150 экземпляров каждой уже передали в библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще 150 экземпляров сегодня отдали для распространения в Республике Крым и 50 – в библиотеках Севастополя.
