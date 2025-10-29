Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок - РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251029/v-krymu-fas-vydala-preduprezhdenie-odnoy-iz-setey-avtozapravok-1150509421.html
В Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок
В Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок
Крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Поводом для предупреждения послужила проверка официального сайта компании, в ходе которой выявили признаки недобросовестной конкуренции, а именно введения в заблуждение потребителей. Отмечается, что данная информация не была подкреплена объективными доказательствами и исследованиями, и это могло ввести потенциальных покупателей в заблуждение и создать необоснованные преимущества для компании на рынке. В настоящее время компания устранила нарушение, уточнили в УФАС.
В Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для предупреждения послужила проверка официального сайта компании, в ходе которой выявили признаки недобросовестной конкуренции, а именно введения в заблуждение потребителей.
"Речь идет о топливе "Блу Шелби", в публикациях содержались неподтвержденные заявления о премиальных характеристиках топлива, такие как "финансовая выгода до 7,3%", "экономия до 3-х литров с каждой заправки" и "улучшение динамики разгона до 1,5 секунды", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что данная информация не была подкреплена объективными доказательствами и исследованиями, и это могло ввести потенциальных покупателей в заблуждение и создать необоснованные преимущества для компании на рынке.
В настоящее время компания устранила нарушение, уточнили в УФАС.
