В Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок

2025-10-29T11:41
ФАС уличила одну из автозаправочных сетей Крыма в недобросовестной конкуренции
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для предупреждения послужила проверка официального сайта компании, в ходе которой выявили признаки недобросовестной конкуренции, а именно введения в заблуждение потребителей.
"Речь идет о топливе "Блу Шелби", в публикациях содержались неподтвержденные заявления о премиальных характеристиках топлива, такие как "финансовая выгода до 7,3%", "экономия до 3-х литров с каждой заправки" и "улучшение динамики разгона до 1,5 секунды", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что данная информация не была подкреплена объективными доказательствами и исследованиями, и это могло ввести потенциальных покупателей в заблуждение и создать необоснованные преимущества для компании на рынке.
В настоящее время компания устранила нарушение, уточнили в УФАС.
