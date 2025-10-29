https://crimea.ria.ru/20251029/tramp-nazval-planiruyuschuyusya-vstrechu-s-si-tszinpinom-zamechatelnoy-1150512286.html

Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной

Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирующаяся 30 октября встреча с главой КНР Си Цзиньпином будет "замечательной" для обоих лидеров. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T12:45

2025-10-29T12:45

2025-10-29T12:45

си цзиньпин (председатель кнр)

сша

дональд трамп

китай

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6bc847ff3176466f49afd132763acbda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирующаяся 30 октября встреча с главой КНР Си Цзиньпином будет "замечательной" для обоих лидеров."Завтра (встреча - ред.) с президентом (председателем - ред.) Китая Си (Цзиньпином - ред.). Это будет замечательная встреча для обоих", - написал американский президент в соцсети Truth Social.Трамп также прокомментировал свое турне по Азии, в рамках которого он уже посетил Малайзию и Японию и сейчас находится в Южной Корее."Возвращаю триллионы долларов обратно в США! Отличная поездка. Имею дело с очень умными, талантливыми и чудесными лидерами", - написал он.Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.Встреча лидеров США и Китая намечена на 30 октября в Южной Корее. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин (председатель кнр), сша, дональд трамп, китай, политика, новости