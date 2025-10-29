Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной
Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирующаяся 30 октября встреча с главой КНР Си Цзиньпином будет "замечательной" для обоих лидеров. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирующаяся 30 октября встреча с главой КНР Си Цзиньпином будет "замечательной" для обоих лидеров."Завтра (встреча - ред.) с президентом (председателем - ред.) Китая Си (Цзиньпином - ред.). Это будет замечательная встреча для обоих", - написал американский президент в соцсети Truth Social.Трамп также прокомментировал свое турне по Азии, в рамках которого он уже посетил Малайзию и Японию и сейчас находится в Южной Корее."Возвращаю триллионы долларов обратно в США! Отличная поездка. Имею дело с очень умными, талантливыми и чудесными лидерами", - написал он.Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.Встреча лидеров США и Китая намечена на 30 октября в Южной Корее. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной

Трамп пообещал Си Цзиньпину "замечательную" для обоих встречу

12:45 29.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирующаяся 30 октября встреча с главой КНР Си Цзиньпином будет "замечательной" для обоих лидеров.
"Завтра (встреча - ред.) с президентом (председателем - ред.) Китая Си (Цзиньпином - ред.). Это будет замечательная встреча для обоих", - написал американский президент в соцсети Truth Social.
Трамп также прокомментировал свое турне по Азии, в рамках которого он уже посетил Малайзию и Японию и сейчас находится в Южной Корее.
"Возвращаю триллионы долларов обратно в США! Отличная поездка. Имею дело с очень умными, талантливыми и чудесными лидерами", - написал он.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.
Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Встреча лидеров США и Китая намечена на 30 октября в Южной Корее. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".
