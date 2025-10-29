https://crimea.ria.ru/20251029/sboy-v-rabote-telegram---chto-izvestno-1150530769.html

Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно

Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно

Крымчане сообщают о сбое в Telegram, почти половина жалоб пользователей по данным на 19.50 - из Крыма, следует из данных Сбой.РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T19:55

2025-10-29T19:55

2025-10-29T21:11

telegram

сбой в работе телеграм

новости

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111090/86/1110908601_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_8bdc2e9a46df66dfa190660fc0d23ec7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крымчане сообщают о сбое в Telegram, почти половина жалоб пользователей по данным на 19.50 - из Крыма, следует из данных Сбой.РФ."Проблемы с работой Telegram зафиксированы в нескольких регионах России (данные за последние 6 часов): Крым - 45% Москва - 12% Краснодарский край - 8% Санкт-Петербург - 7% Ставрополье - 7% Приморский Край - 3% Нижегородская Область - 3% Калужская Область - 3% Пензенская Область - 3% Астраханская Область - 3% Ростовская Область - 3% Пермский край - 2%", - говорится в сообщении сервиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, сбой в работе телеграм, новости, крым, новости крыма