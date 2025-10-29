https://crimea.ria.ru/20251029/sboy-v-rabote-telegram---chto-izvestno-1150530769.html
Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно
Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно
Крымчане сообщают о сбое в Telegram, почти половина жалоб пользователей по данным на 19.50 - из Крыма, следует из данных Сбой.РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T19:55
2025-10-29T19:55
2025-10-29T21:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крымчане сообщают о сбое в Telegram, почти половина жалоб пользователей по данным на 19.50 - из Крыма, следует из данных Сбой.РФ."Проблемы с работой Telegram зафиксированы в нескольких регионах России (данные за последние 6 часов): Крым - 45% Москва - 12% Краснодарский край - 8% Санкт-Петербург - 7% Ставрополье - 7% Приморский Край - 3% Нижегородская Область - 3% Калужская Область - 3% Пензенская Область - 3% Астраханская Область - 3% Ростовская Область - 3% Пермский край - 2%", - говорится в сообщении сервиса.
Сбой в работе Telegram в Крыму - что известно
