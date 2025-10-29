https://crimea.ria.ru/20251029/rossiyskie-voyska-osvobodili-vishnevoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1150512601.html
Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило в среду Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО22 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
12:51 29.10.2025 (обновлено: 13:00 29.10.2025)