Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T12:51
2025-10-29T13:00
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
днепропетровская область
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило в среду Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
днепропетровская область
украина
Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области

Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области - Минобороны

12:51 29.10.2025 (обновлено: 13:00 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Лента новостейМолния