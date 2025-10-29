Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Рейд в Севастополе снова открыт
В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T21:27
2025-10-29T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт останавливали в среду трижды: сначала он прекратил движение в 6:35. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.Затем рейд был снова перекрыт в 13.40 - ограничение продлилось до 14 часов. Потом движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было остановлено в 18.15.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд в Севастополе снова открыт

Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено

21:27 29.10.2025 (обновлено: 21:31 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры" Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Морской транспорт останавливали в среду трижды: сначала он прекратил движение в 6:35. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.
Затем рейд был снова перекрыт в 13.40 - ограничение продлилось до 14 часов. Потом движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было остановлено в 18.15.
Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Паромы и катера в СевастополеМорской транспортСеверная сторонаСевастопольНовости СевастополяКрым
 
