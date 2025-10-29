Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшей с моста в Симферополе фуры
Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшего с моста в Симферополе грузовика
23:49 29.10.2025 (обновлено: 23:56 29.10.2025)
© Скриншот с видео очевидцаДТП с грузовиком, упавшим с моста в Сифмерополе
© Скриншот с видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Республике Крым. Об этом говорится с ТГ-канале ведомства.
"Из-за происшествия с грузовым автомобилем в г. Симферополе задерживаются пассажирские поезда. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33, добавили в прокуратуре.
Два пассажирских поезда задержаны на час из-за ЧП на мосту в Симферополе, сейчас поезда уже в пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ГрандСервисЭкспресс.
"Два поезда задержаны на час, сейчас поезда уже в пути. Это поезда 92 и 196 в Москву из Севастополя и Симферополя", - сообщили в компании.
Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе, куда с моста упал грузовик с прицепом, обесточен для подготовки эвакуации фуры, ранее сообщили в ГУ МЧС Республики Крым. Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути, водитель, по предварительной информации, травмирован.
"На данный момент ЖД пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ. Обеспечена пожарная безопасность", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России, ГИБДД, администрации города и крымской железной дороги. Выясняются причины ДТП.