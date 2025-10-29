https://crimea.ria.ru/20251029/poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-iz-za-upavshey-s-mosta-v-simferopole-fury-1150534077.html

Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшей с моста в Симферополе фуры

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150533298_0:131:508:417_1920x0_80_0_0_d301e4393da41414a5b021e8f318c2de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Республике Крым. Об этом говорится с ТГ-канале ведомства.Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33, добавили в прокуратуре.Два пассажирских поезда задержаны на час из-за ЧП на мосту в Симферополе, сейчас поезда уже в пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ГрандСервисЭкспресс.Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе, куда с моста упал грузовик с прицепом, обесточен для подготовки эвакуации фуры, ранее сообщили в ГУ МЧС Республики Крым. Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути, водитель, по предварительной информации, травмирован.На месте работают сотрудники МЧС России, ГИБДД, администрации города и крымской железной дороги. Выясняются причины ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

