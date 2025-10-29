Рейтинг@Mail.ru
Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия"
Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручил награды лауреатам международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы". Главную награду получил... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T18:57
2025-10-29T18:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручил награды лауреатам международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы". Главную награду получил Международный форум "ПроСвет" из России за вклад в развитие международного сотрудничества в социальной, экономической и кросс-культурно сферах, сообщает РИА Новости.Награду получила руководитель форума Евгения Ким. Форум "ПроСвет" объединяет молодых людей из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Черногории и других стран. Проект направлен на развитие молодежного лидерства укрепление традиционных ценностей и межкультурного диалога. Участники форума реализуют практические медиа-проекты, способствующие укреплению семейных ориентиров и общественных связей.Второе место в номинации заняла создатель международного конкурса-лаборатории Алиса Гицба, третье – организатор межрегионального молодежного спортивно-патриотического чемпионата "Игры будущего" с применением фиджитал-технологий Павел Селезнев.Торжественная церемония вручения первой международной премии "Евразия" проходит в национальном центре "Россия" в Москве. Премия учреждена для признания выдающегося вклада в развитие стран Евразии в сферах культуры, образования, добровольчества, поддержки русского языка и сохранения традиционных ценностей.Всего на участие в конкурсе поступило свыше 3700 заявок из 27 стран, включая Армению, Белоруссию, Грузию, Испанию, Италию, Казахстан, Киргизию, Молдовию и Россию. На финальные мероприятия в Москве прибыли более тысячи участников – номинанты, эксперты, общественные деятели и почетные гости.
Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия"

Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" в Москве

18:57 29.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручил награды лауреатам международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы". Главную награду получил Международный форум "ПроСвет" из России за вклад в развитие международного сотрудничества в социальной, экономической и кросс-культурно сферах, сообщает РИА Новости.
Награду получила руководитель форума Евгения Ким. Форум "ПроСвет" объединяет молодых людей из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Черногории и других стран. Проект направлен на развитие молодежного лидерства укрепление традиционных ценностей и межкультурного диалога. Участники форума реализуют практические медиа-проекты, способствующие укреплению семейных ориентиров и общественных связей.
Второе место в номинации заняла создатель международного конкурса-лаборатории Алиса Гицба, третье – организатор межрегионального молодежного спортивно-патриотического чемпионата "Игры будущего" с применением фиджитал-технологий Павел Селезнев.
Торжественная церемония вручения первой международной премии "Евразия" проходит в национальном центре "Россия" в Москве. Премия учреждена для признания выдающегося вклада в развитие стран Евразии в сферах культуры, образования, добровольчества, поддержки русского языка и сохранения традиционных ценностей.
Всего на участие в конкурсе поступило свыше 3700 заявок из 27 стран, включая Армению, Белоруссию, Грузию, Испанию, Италию, Казахстан, Киргизию, Молдовию и Россию. На финальные мероприятия в Москве прибыли более тысячи участников – номинанты, эксперты, общественные деятели и почетные гости.
Лента новостейМолния