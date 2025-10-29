https://crimea.ria.ru/20251029/novosti-svo-poteri-kieva-sostavili-bolee-1300-boevikov-za-sutki-1150515234.html

Новости СВО: потери Киева составили более 1300 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли 1330 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T14:25

2025-10-29T14:25

2025-10-29T14:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 1330 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки и Хотень Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также три склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Кучеровка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ямполь Донецкой Народной Республики.Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее населенного пункта Купянск Харьковской области.Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих к отказу от сопротивления и сдаче в плен. Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода.За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васюковка, Дроновка, Закотное, Петровское, Плещеевка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новониколаевка, Розы Люксембург, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. На юге города, после освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится ее зачистка. Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области.ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области.ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 238 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 287 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 740 танков и других боевых бронированных машин, 1 607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 197 единиц специальной военной автомобильной техники. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

