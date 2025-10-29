https://crimea.ria.ru/20251029/nagrazhdenie-laureatov-mezhdunarodnoy-premii-evraziya-translyatsiya-1150524144.html

Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция

Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция

Номинантами Международной премии "Евразия" стали больше 3700 человек из 27 стран. Наибольшее количество заявок получено из Российской Федерации, Кыргызстана,...

Номинантами Международной премии "Евразия" стали больше 3700 человек из 27 стран. Наибольшее количество заявок получено из Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении. Первая в истории международная награда за вклад в развитие сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве вручается в 15-ти основных и специальных номинациях, охватывающих образование, культуру, медиа, лидерство, поддержку русского языка и другие сферы. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в Национальном центре "Россия". Проект реализуется совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

