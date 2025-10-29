https://crimea.ria.ru/20251029/nagrazhdenie-laureatov-mezhdunarodnoy-premii-evraziya-translyatsiya-1150524144.html
Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция
Номинантами Международной премии "Евразия" стали больше 3700 человек из 27 стран. Наибольшее количество заявок получено из Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении. Первая в истории международная награда за вклад в развитие сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве вручается в 15-ти основных и специальных номинациях, охватывающих образование, культуру, медиа, лидерство, поддержку русского языка и другие сферы. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в Национальном центре "Россия". Проект реализуется совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
россия
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
