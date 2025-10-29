Рейтинг@Mail.ru
Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция
Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция
Номинантами Международной премии "Евразия" стали больше 3700 человек из 27 стран. Наибольшее количество заявок получено из Российской Федерации, Кыргызстана,... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T17:10
2025-10-29T17:10
Номинантами Международной премии "Евразия" стали больше 3700 человек из 27 стран. Наибольшее количество заявок получено из Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении. Первая в истории международная награда за вклад в развитие сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве вручается в 15-ти основных и специальных номинациях, охватывающих образование, культуру, медиа, лидерство, поддержку русского языка и другие сферы. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в Национальном центре "Россия". Проект реализуется совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Награждение лауреатов международной премии "Евразия": трансляция

Церемония награждения лауреатов международной премии "Евразия" - трансляция

17:10 29.10.2025
 
Номинантами Международной премии "Евразия" стали больше 3700 человек из 27 стран. Наибольшее количество заявок получено из Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении.
Первая в истории международная награда за вклад в развитие сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве вручается в 15-ти основных и специальных номинациях, охватывающих образование, культуру, медиа, лидерство, поддержку русского языка и другие сферы. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.
Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в Национальном центре "Россия". Проект реализуется совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
 
