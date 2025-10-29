Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251029/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150532680.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Над Крымом отработала ПВО
Средства ПВО в период с 15.00 мск до 21.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T21:12
2025-10-29T21:20
крым
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу на крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 15.00 мск до 21.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ.В ночь на среду средства противовоздушной обороны уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. С 07.00 до 09.00 мск над полуостровом сбили еще пять дронов ВСУ.В результате атаки вражеского БПЛА на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, новости крыма
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбит беспилотник ВСУ

21:12 29.10.2025 (обновлено: 21:20 29.10.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 15.00 мск до 21.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

"В период с 15.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

В ночь на среду средства противовоздушной обороны уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. С 07.00 до 09.00 мск над полуостровом сбили еще пять дронов ВСУ.
В результате атаки вражеского БПЛА на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар.
КрымПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
