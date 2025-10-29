https://crimea.ria.ru/20251029/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150532680.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Над Крымом отработала ПВО
Средства ПВО в период с 15.00 мск до 21.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T21:12
2025-10-29T21:12
2025-10-29T21:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 15.00 мск до 21.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ.В ночь на среду средства противовоздушной обороны уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. С 07.00 до 09.00 мск над полуостровом сбили еще пять дронов ВСУ.В результате атаки вражеского БПЛА на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
21:12 29.10.2025 (обновлено: 21:20 29.10.2025)