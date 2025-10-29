https://crimea.ria.ru/20251029/mobilnyy-istoricheskiy-park-rossiya--moya-istoriya-poyavitsya-v-sevastopole-1150507944.html

Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе

Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе

Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" будет работать в Севастополе в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T10:48

2025-10-29T10:48

2025-10-29T10:45

севастополь

новости севастополя

история

день народного единства

музеи крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150508166_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50793d594ff945960a2c88b7657d979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" будет работать в Севастополе в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Мобильный исторический парк "Россия – Моя история" начнет работу в Севастополе в День народного единства. Сейчас на площади Нахимова идет монтаж автопоезда", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что 4 ноября на площадке автопоезда пройдет приуроченный к празднику масштабный фестиваль "Проводник истории". А всего мобильный комплекс пробудет в городе до конца января.Гостей ждут обзорная экскурсия и виртуальное путешествие, квест, мастер-класс, демонстрация возможностей современной робототехники и многое другое.Глава города отметил, что это уже второй мобильный исторический парк "Россия – Моя история", который прибудет в Севастополь. Первый открыли к 80-летию Победы и Году защитника Отечества."Новый мобильный комплекс начал свой путь в феврале этого года. Первым пунктом его маршрута стал Стаханов, затем автопоезд посетил Международный детский центр "Артек" и Макеевку. Теперь уникальный проект прибыл в Севастополь", – уточнил Развожаев.Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Посещать мероприятия, фестиваль и экскурсии можно свободно, но по предварительной регистрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург "До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда ПобедыВ поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, история, день народного единства, музеи крыма, михаил развожаев