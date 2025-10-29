Рейтинг@Mail.ru
Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе
Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе
Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" будет работать в Севастополе в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T10:48
2025-10-29T10:45
севастополь
новости севастополя
история
день народного единства
музеи крыма
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" будет работать в Севастополе в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Мобильный исторический парк "Россия – Моя история" начнет работу в Севастополе в День народного единства. Сейчас на площади Нахимова идет монтаж автопоезда", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что 4 ноября на площадке автопоезда пройдет приуроченный к празднику масштабный фестиваль "Проводник истории". А всего мобильный комплекс пробудет в городе до конца января.Гостей ждут обзорная экскурсия и виртуальное путешествие, квест, мастер-класс, демонстрация возможностей современной робототехники и многое другое.Глава города отметил, что это уже второй мобильный исторический парк "Россия – Моя история", который прибудет в Севастополь. Первый открыли к 80-летию Победы и Году защитника Отечества."Новый мобильный комплекс начал свой путь в феврале этого года. Первым пунктом его маршрута стал Стаханов, затем автопоезд посетил Международный детский центр "Артек" и Макеевку. Теперь уникальный проект прибыл в Севастополь", – уточнил Развожаев.Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Посещать мероприятия, фестиваль и экскурсии можно свободно, но по предварительной регистрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург "До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда ПобедыВ поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"
севастополь, новости севастополя, история, день народного единства, музеи крыма, михаил развожаев
Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе

В Севастополе в День народного единства появится мультимедийный автопоезд

10:48 29.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевМобильный исторический парк "Россия — Моя история" в Севастополе
Мобильный исторический парк Россия — Моя история в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" будет работать в Севастополе в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Мобильный исторический парк "Россия – Моя история" начнет работу в Севастополе в День народного единства. Сейчас на площади Нахимова идет монтаж автопоезда", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что 4 ноября на площадке автопоезда пройдет приуроченный к празднику масштабный фестиваль "Проводник истории". А всего мобильный комплекс пробудет в городе до конца января.
По словам Развожаева, гостям мультимедийного автопоезда предложат погрузиться в ключевые эпохи отечественной истории через современные цифровые технологии, например пообщаться с цифровыми двойниками выдающихся личностей, среди которых летописец Нестор, российский император Петр I, снайпер Людмила Павличенко, академик Сергей Королев и другие.
© Telegram Михаил РазвожаевМобильный исторический парк "Россия — Моя история" в Севастополе
Мобильный исторический парк Россия — Моя история в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Гостей ждут обзорная экскурсия и виртуальное путешествие, квест, мастер-класс, демонстрация возможностей современной робототехники и многое другое.
© Telegram Михаил РазвожаевМобильный исторический парк "Россия — Моя история" в Севастополе
Мобильный исторический парк Россия — Моя история в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Глава города отметил, что это уже второй мобильный исторический парк "Россия – Моя история", который прибудет в Севастополь. Первый открыли к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
"Новый мобильный комплекс начал свой путь в феврале этого года. Первым пунктом его маршрута стал Стаханов, затем автопоезд посетил Международный детский центр "Артек" и Макеевку. Теперь уникальный проект прибыл в Севастополь", – уточнил Развожаев.
Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Посещать мероприятия, фестиваль и экскурсии можно свободно, но по предварительной регистрации.
