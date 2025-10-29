Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм
Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм
На Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T10:24
2025-10-29T11:25
магнитные бури
космос
солнце
земля
стихия
метеозависимость
новости
институт солнечно-земной физики
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно графику, опубликованному учеными, магнитные возмущения утром достигли уровня G1, что считается слабой бурей. Прогнозируется, что после полудня космический шторм стихнет, но уже к вечеру магнитосфера Земли снова будет возмущенной и останется такой весь последующий день. 31 октября обстановка полностью нормализуется, полагают в Лаборатории.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
космос
магнитные бури, космос, солнце, земля, стихия, метеозависимость, новости, институт солнечно-земной физики
Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм

Магнитные бури на Земле вызваны воздействием солнечной плазмы

10:24 29.10.2025 (обновлено: 11:25 29.10.2025)
 
© Фото: CfA/M. WeissТак художник представил себе взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра
Так художник представил себе взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра
© Фото: CfA/M. Weiss
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно графику, опубликованному учеными, магнитные возмущения утром достигли уровня G1, что считается слабой бурей. Прогнозируется, что после полудня космический шторм стихнет, но уже к вечеру магнитосфера Земли снова будет возмущенной и останется такой весь последующий день.
31 октября обстановка полностью нормализуется, полагают в Лаборатории.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
