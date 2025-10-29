https://crimea.ria.ru/20251029/magnitnye-buri-na-zemle-kogda-uspokoitsya-solnechnyy-shtorm-1150507503.html

Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм

Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм

На Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T10:24

2025-10-29T10:24

2025-10-29T11:25

магнитные бури

космос

солнце

земля

стихия

метеозависимость

новости

институт солнечно-земной физики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110791/47/1107914753_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_78dd1b5850677c1a9fcc599a43da0974.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно графику, опубликованному учеными, магнитные возмущения утром достигли уровня G1, что считается слабой бурей. Прогнозируется, что после полудня космический шторм стихнет, но уже к вечеру магнитосфера Земли снова будет возмущенной и останется такой весь последующий день. 31 октября обстановка полностью нормализуется, полагают в Лаборатории.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные буриНа Землю обрушилась новая магнитная буря

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, земля, стихия, метеозависимость, новости, институт солнечно-земной физики