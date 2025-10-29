https://crimea.ria.ru/20251029/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-14-chasov-1150516366.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
2025-10-29T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Тамани