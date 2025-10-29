Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251029/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-14-chasov-1150516366.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
На Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T14:10
2025-10-29T14:10
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
тамань
керчь
керченский пролив
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_943c3922258e05dd14c072d8903b5a69.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крымский мост
тамань
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_0b444295b91960f74cec6e3c70f6fff6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, тамань, керчь, керченский пролив, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов

Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Тамани

14:10 29.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостТаманьКерчьКерченский проливНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии
15:21Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
15:08В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно
15:04Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
14:53Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин
14:51Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
14:47Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
14:25Новости СВО: потери Киева составили более 1300 боевиков за сутки
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:02В Севастополе возобновили движение катеров и парома
13:48Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке
13:44Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
13:39В Севастополе повторно закрыли рейд
13:30Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей
13:15В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
13:11В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
13:06Крупный взрыв произошел на Солнце
12:51Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
12:45Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной
12:10Песков прокомментировал военное присутствие США возле Венесуэлы
Лента новостейМолния