Крымский мост - актуальные данные на утро среды
Проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
