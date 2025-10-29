Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - актуальные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251029/krymskiy-most---aktualnye-dannye-na-utro-sredy-1150506022.html
Крымский мост - актуальные данные на утро среды
Крымский мост - актуальные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Крымский мост - актуальные данные на утро среды
Проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T08:05
2025-10-29T08:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750155_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5ccd2c808168571e9e7cd55eca3894a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b3e413e621c38df1a0bb8f15bb3fca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост - актуальные данные на утро среды

Проезд по Крымскому мосту свободен в обе стороны

08:05 29.10.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 8 утра вторника.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
09:19Восемь сел Крыма на день останутся без воды
08:50Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар
08:44Трамп сделал заявление об украинском конфликте
08:25История и хроника гибели линкора "Новороссийск"
08:05Крымский мост - актуальные данные на утро среды
07:50100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:38Кого привели в ужас антироссийские санкции США
07:17"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме
06:53Икра из улитки на каждом углу: зачем нужен проект "Крымская уличная еда"
06:39В Севастополе не ходят катера и паром
06:34Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
06:08Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
00:01В Крым пришел антициклон: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 октября
23:02400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном
22:41В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
22:30Условие перемирия от Зеленского и отправка "Барс-Крым" на СВО: главное
22:12Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник
21:57Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок
Лента новостейМолния