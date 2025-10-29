https://crimea.ria.ru/20251029/krupnyy-vzryv-proizoshel-na-solntse-1150512797.html

Крупный взрыв произошел на Солнце

Крупный взрыв произошел на Солнце - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Крупный взрыв произошел на Солнце

Крупный взрыв зарегистрирован на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T13:06

2025-10-29T13:06

2025-10-29T13:06

солнце

вспышки на солнце

земля

космос

новости

магнитные бури

метеозависимость

институт солнечно-земной физики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150513009_7:0:972:543_1920x0_80_0_0_75d987caa2432cfc770a6b4f6286e9fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крупный взрыв зарегистрирован на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, мощная активность на невидимой солнечной стороне наблюдается уже около 10 дней, и за это время произошло уже несколько вспышек высшего балла X, причем одна из них достигла уровня X10. По расчетам, активный центр скоро появится на видимой стороне звезды. Предварительно, это произойдет в субботу. А еще через 5-7 дней происходящие на Солнце процессы начнут влиять на Землю, прогнозируют в Лаборатории. Как сообщалось, на Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, магнитные бури, метеозависимость, институт солнечно-земной физики