Крупный взрыв произошел на Солнце - РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251029/krupnyy-vzryv-proizoshel-na-solntse-1150512797.html
Крупный взрыв произошел на Солнце
Крупный взрыв произошел на Солнце - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Крупный взрыв произошел на Солнце
Крупный взрыв зарегистрирован на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
2025-10-29T13:06
2025-10-29T13:06
солнце
вспышки на солнце
земля
космос
новости
магнитные бури
метеозависимость
институт солнечно-земной физики
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крупный взрыв зарегистрирован на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, мощная активность на невидимой солнечной стороне наблюдается уже около 10 дней, и за это время произошло уже несколько вспышек высшего балла X, причем одна из них достигла уровня X10. По расчетам, активный центр скоро появится на видимой стороне звезды. Предварительно, это произойдет в субботу. А еще через 5-7 дней происходящие на Солнце процессы начнут влиять на Землю, прогнозируют в Лаборатории. Как сообщалось, на Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, магнитные бури, метеозависимость, институт солнечно-земной физики
Крупный взрыв произошел на Солнце

На Солнце зарегистрирован крупный взрыв

13:06 29.10.2025
 
© xras.ruКрупный взрыв произошел на Солнце
Крупный взрыв произошел на Солнце
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Крупный взрыв зарегистрирован на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На обратной стороне Солнца продолжаются крупные взрывы. Уже ближе к Земле. Новый крупный взрыв зарегистрирован сегодня ночью на обратной стороне Солнца", - говорится в сообщении.
По информации ученых, мощная активность на невидимой солнечной стороне наблюдается уже около 10 дней, и за это время произошло уже несколько вспышек высшего балла X, причем одна из них достигла уровня X10.
По расчетам, активный центр скоро появится на видимой стороне звезды. Предварительно, это произойдет в субботу. А еще через 5-7 дней происходящие на Солнце процессы начнут влиять на Землю, прогнозируют в Лаборатории.
Как сообщалось, на Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
