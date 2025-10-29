Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 29 октября
Какой сегодня праздник: 29 октября
Какой сегодня праздник: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Какой сегодня праздник: 29 октября
В этот день отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, а в России – профессиональный праздник работников вневедомственной охраны Росгвардии. Дата в истории... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T00:00
2025-10-29T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В этот день отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, а в России – профессиональный праздник работников вневедомственной охраны Росгвардии. Дата в истории осталась как день создания Красного Креста, Комсомола и интернета. А еще в этот день родились один из создателей Т-34 Александр Морозов, российский политик Евгений Примаков и американская актриса Вайнона Райдер.Что празднуют в миреС 2006 года медицинское сообщество мира отмечает Всемирный день борьбы с инсультом. Памятная дата была предложена Всемирной организацией по борьбе с инсультом, чтобы повышать знания населения о болезни, способах предупреждения и оказания первой помощи. В России ежегодно в среднем около 450 тысяч человек переносят инсульт. А по уровню смертности это поражение стоит на третьем месте после ишемической болезни сердца и онкологии.В России 29 октября свой профессиональный праздник отмечают работники вневедомственной охраны Росгвардии. История праздника началась в 1952 году, когда было принято постановление советского правительства об улучшении организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств.Кроме того, можно отметить День длинных пестрых шарфов и День кошки. Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия.Знаменательные событияВ 1863 году в Женеве была созвана международная конференция, на которой официально заявили о существовании Международного Красного креста. Мало кто знает, что изначально организация называлась Женевским обществом благоденствия, а создал ее швейцарский бизнесмен Анри Дюнан, впечатленный видом человеческого страдания во время одной из военных кампаний. Поскольку все оргсобрания происходили в Швейцарии, то в качестве эмблемы организации был выбран флаг страны, в котором поменяли местами цвета фона и креста. Отсюда и пошло всемирно известное название.В 1918 году в этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, позже Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Шестью годами позже организации было присвоено имя Владимира Ленина, и для краткости ее стали называть комсомолом.В 1929 году в США в течение недели произошел обвал цен на акции, пик которого пришелся на 29 октября. Этот день в истории Америки остался под названием Черный вторник, а сам биржевой крах стал началом Великой депрессии.В 1944 году войска Второго Украинского фронта и части Третьего Украинского фронта начали Будапештскую наступательную операцию. Глубокую оборону немцев удалось прорвать со второй попытки, в сам Будапешт советская армия прорвалась к 18 января 1945 года, а на то, чтобы полностью освободить город, ушло почти четыре недели.В 1969 году состоялась первая в мире передача сообщений через специально созданную сеть ARPANET. Сообщение было послано на расстояние в 640 км, с компьютера в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес) на компьютер в Стэнфордском исследовательском институте. С первой попытки из всего слова "login" удалось передать только две первые буквы, а вторая попытка увенчалась успехом. Этот день специалисты называют днем рождения интернета.Кто родилсяВ 1873 году родился советский физик Яков Усачев. Работал в лаборатории Владимира Скобельцына, считается одним из основоположников науки о резке металлов. Первым в мире обнаружил, что изменение температуры металла зависит от скорости, с которой его режут, и вычислил закономерность этих изменений.В 1904 году родился советский инженер-конструктор Александр Морозов. Участвовал в разработке нескольких типов танков, считается одним из создателей легендарного Т-34. Под его руководством уже после Великой Отечественной войны были разработаны танки Т-64 и Т-64а.29 октября 1929 года родился Евгений Примаков – советский и российский государственный деятель, экономист и историк, премьер-министр России, самый знаменитый внешнеполитический жест которого совершен 24 марта 1999 года: направляясь с официальным визитом в США и узнав о решении НАТО бомбить Югославию, Примаков распорядился развернуть самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Москву. Это событие, согласно распространенным оценкам политологов, вошло в историю как поворот России к многовекторной внешней политике, начало возрождения российской государственности и демонстрация миру того, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.Также в этот день родились председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, американская актриса и продюсер Вайнона Райдер, российская актриса Екатерина Шпица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 29 октября

Что празднуют в России и в мире 29 октября

00:00 29.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В этот день отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, а в России – профессиональный праздник работников вневедомственной охраны Росгвардии. Дата в истории осталась как день создания Красного Креста, Комсомола и интернета. А еще в этот день родились один из создателей Т-34 Александр Морозов, российский политик Евгений Примаков и американская актриса Вайнона Райдер.

Что празднуют в мире

С 2006 года медицинское сообщество мира отмечает Всемирный день борьбы с инсультом. Памятная дата была предложена Всемирной организацией по борьбе с инсультом, чтобы повышать знания населения о болезни, способах предупреждения и оказания первой помощи. В России ежегодно в среднем около 450 тысяч человек переносят инсульт. А по уровню смертности это поражение стоит на третьем месте после ишемической болезни сердца и онкологии.
В России 29 октября свой профессиональный праздник отмечают работники вневедомственной охраны Росгвардии. История праздника началась в 1952 году, когда было принято постановление советского правительства об улучшении организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств.
Кроме того, можно отметить День длинных пестрых шарфов и День кошки. Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия.

Знаменательные события

В 1863 году в Женеве была созвана международная конференция, на которой официально заявили о существовании Международного Красного креста. Мало кто знает, что изначально организация называлась Женевским обществом благоденствия, а создал ее швейцарский бизнесмен Анри Дюнан, впечатленный видом человеческого страдания во время одной из военных кампаний. Поскольку все оргсобрания происходили в Швейцарии, то в качестве эмблемы организации был выбран флаг страны, в котором поменяли местами цвета фона и креста. Отсюда и пошло всемирно известное название.
В 1918 году в этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, позже Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Шестью годами позже организации было присвоено имя Владимира Ленина, и для краткости ее стали называть комсомолом.
В 1929 году в США в течение недели произошел обвал цен на акции, пик которого пришелся на 29 октября. Этот день в истории Америки остался под названием Черный вторник, а сам биржевой крах стал началом Великой депрессии.
В 1944 году войска Второго Украинского фронта и части Третьего Украинского фронта начали Будапештскую наступательную операцию. Глубокую оборону немцев удалось прорвать со второй попытки, в сам Будапешт советская армия прорвалась к 18 января 1945 года, а на то, чтобы полностью освободить город, ушло почти четыре недели.
В 1969 году состоялась первая в мире передача сообщений через специально созданную сеть ARPANET. Сообщение было послано на расстояние в 640 км, с компьютера в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес) на компьютер в Стэнфордском исследовательском институте. С первой попытки из всего слова "login" удалось передать только две первые буквы, а вторая попытка увенчалась успехом. Этот день специалисты называют днем рождения интернета.

Кто родился

В 1873 году родился советский физик Яков Усачев. Работал в лаборатории Владимира Скобельцына, считается одним из основоположников науки о резке металлов. Первым в мире обнаружил, что изменение температуры металла зависит от скорости, с которой его режут, и вычислил закономерность этих изменений.
В 1904 году родился советский инженер-конструктор Александр Морозов. Участвовал в разработке нескольких типов танков, считается одним из создателей легендарного Т-34. Под его руководством уже после Великой Отечественной войны были разработаны танки Т-64 и Т-64а.
29 октября 1929 года родился Евгений Примаков – советский и российский государственный деятель, экономист и историк, премьер-министр России, самый знаменитый внешнеполитический жест которого совершен 24 марта 1999 года: направляясь с официальным визитом в США и узнав о решении НАТО бомбить Югославию, Примаков распорядился развернуть самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Москву. Это событие, согласно распространенным оценкам политологов, вошло в историю как поворот России к многовекторной внешней политике, начало возрождения российской государственности и демонстрация миру того, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.
Также в этот день родились председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, американская актриса и продюсер Вайнона Райдер, российская актриса Екатерина Шпица.
Лента новостейМолния