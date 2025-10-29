https://crimea.ria.ru/20251029/istoriya-linkora-novorossiysk-khronika-gibeli-1150504770.html

История и хроника гибели линкора "Новороссийск"

29 октября 2025 года исполняется 70 лет со дня гибели линкора "Новороссийск".29 октября 1955 года флагман черноморской эскадры советского военно-морского флота линейный корабль (линкор) "Новороссийск" затонул в Северной бухте Севастополя.Линкор "Новороссийск", который до 1949 года носил имя "Джулио Чезаре" ("Юлий Цезарь") был заложен в 1910 году на верфи "Ансальдо" в Генуе (Италия), спущен на воду в 1911 году, вступил в состав военно-морских сил (ВМС) Италии в 1913 году. Корабль участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. После модернизации, проведенной в 1933-1937 годах, водоизмещение линкора составляло 29 тысяч тонн, скорость хода 28 узлов (51,9 километра в час).В ходе Второй мировой войны (1939-1945) линкор участвовал в боевых действиях на Средиземном море — занимался в основном сопровождением конвоев, но в 1942 году командование ВМС признало его устаревшим и перевело в разряд учебных кораблей.В сентябре 1943 года корабль капитулировал на острове Мальта.Согласно специальному соглашению, державы-победительницы разделили итальянский флот в счет репараций.Линкор достался Советскому Союзу. 6 февраля 1949 года на корабле был поднят Военно-морской флаг СССР, 26 февраля он прибыл в Севастополь. Приказом по Черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору присвоили название "Новороссийск".Линкор был передан итальянцами советским морякам в крайне запущенном состоянии. В течение пяти лет, с 1943 по 1948 год он находился на стоянке, не будучи законсервированным, с минимальной командой и без надлежащего технического обслуживания.С 1949 по 1955 год линкор восемь раз находился в заводском ремонте. На корабле был выполнен значительный объем работ по ремонту, частичной замене и модернизации боевых и технических средств. В мае 1955 года "Новороссийск" вошел в строй Черноморского флота и до конца октября несколько раз выходил в море, отрабатывая задачи по боевой подготовке.Линкор практически сразу стал флагманским кораблем Черноморского флота.Как погиб линкор "Новороссийск"28 октября 1955 года "Новороссийск" вернулся из последнего похода и занял место в Северной бухте Севастополя на "линкорной бочке" в районе Морского Госпиталя, примерно в 110 метрах от берега. Глубина в районе стоянки составляла 17 метров.На момент трагедии командир линкора капитан 1 ранга Александр Кухта находился в отпуске. Обязанности его исполнял старший помощник капитан 2 ранга Георгий Хуршудов. Согласно штатному расписанию, экипаж линкора составлял 1542 человека (68 офицеров, 243 старшины, 1231 матрос).После того как "Новороссийск" ошвартовался, часть экипажа была отправлена в увольнение. На борту осталось более полутора тысяч человек: часть экипажа и новое пополнение (200 человек) из курсантов морских училищ и солдат-пехотинцев, переведенных во флот. Вместе с большинством офицеров на берег сошел и капитан 2-го ранга Хуршудов.На линкоре была объявлена боевая тревога, корабль начал крениться. Экипаж корабля стал бороться за живучесть судна и вести подготовку к буксировке его на отмель. Драма развивалась на виду у всего Севастополя, отмечавшего столетие первой обороны 1854-1855 годов (вручать орден Красного Знамени Севастополю прибыли председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов и отдыхавший под Ялтой первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев).С соседних кораблей, на которых тоже объявили боевую тревогу, стали прибывать аварийные партии и медгруппы.Стали подходить и спасательные суда. Линкор планировали отбуксировать на ближайшую отмель, но прибывший на линкор командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Пархоменко отдал приказ приостановить буксировку. Когда ее попытались возобновить, было уже поздно. Носовая часть линейного корабля села на грунт.Борьба за живучесть линкора успеха не имела вследствие ошибок в ее организации и отдельных конструктивных недостатков корабля. Корабль начал крениться. В 4 часа 15 минут "Новороссийск" лег на левый борт и через мгновение перевернулся вверх килем. Люди, находившиеся на палубе, упали в воду и были накрыты корпусом линкора.Погибли 611 человек, в том числе 32 человека из аварийных партий крейсеров "Михаил Кутузов" и "Молотов", 139 человек были ранены.Причины и характер взрыва линкора "Новороссийск" достоверно не установлены. Первой версией трагедии был взрыв корабельного боезапаса. Но она отпала, когда водолазы обследовали корпус: характер разрушений указывал на то, что взрыв был все-таки наружным. По заключению правительственной комиссии, произошел взрыв невытраленной германской донной неконтактной мины. В 1944 году при уходе из Севастополя гитлеровцы в его бухтах установили мины такого типа, но к 1955 году источники электропитания вытраленных донных мин оказывались разряженными, а взрыватели почти у всех — неработоспособными. Поэтому в выводах комиссии не исключалась и возможность диверсии.Еще накануне передачи линкора СССР в Италии звучали призывы не допустить того, чтобы гордость итальянского флота оказалась под советским флагом, вплоть до его потопления. После капитуляции Италии тайно продолжал существовать отряд итальянских подводных диверсантов, который во время войны действовал на Черном и Средиземном морях. В пользу этой версии говорит то, что диверсанты были хорошо знакомы с акваторией бухты (во время войны отряд базировался в портах Крыма) и устройством линкора: для взрыва было выбрано одно из самых уязвимых мест днища, не прикрытое противоминной защитой, — возле носовых артиллерийских погребов главного калибра. Также в это время зарубежная пресса сообщала, что за выполнение некоего специального задания высшими военными наградами была отмечена анонимная группа итальянских военнослужащих.По другой версии, в операции участвовали специалисты 12-й флотилии ВМС Великобритании. После выхода Италии из войны англичане долгое время удерживали "Джулио Чезаре" на Мальте и проводили на нем тренировки совместно с итальянцами. В пользу этой версии выдвигался также следующий аргумент — будто бы советское командование хотело оснастить "Новороссийск" ядерным оружием. Великобритания, представляющая собой остров, в этом случае оказывалась наиболее уязвимой мишенью для советских ВМС. К тому же, в конце октября 1955 года британская средиземноморская эскадра проводила маневры в Эгейском и Мраморном морях.Была также выдвинута версия о торпедировании линкора неизвестной подводной лодкой. Однако при изучении характера повреждений, полученных линкором, комиссия не нашла характерных примет, соответствующих удару торпеды.Случившаяся трагедия была государственной тайной, и в отечественных средствах массовой информации о ней не было ни слова.В мае 1957 года "Новороссийск" был поднят со дна Севастопольской (Северной) бухты и в перевернутом виде отбуксирован в бухту Казачью, где его разоружили и разобрали.Большая часть погибших моряков с линкора "Новороссийск" была похоронена на Братском кладбище в Севастополе.В 1963 году на кладбище был сооружен мемориал в виде 12-метровой фигуры Скорбящего матроса, отлитого из бронзы гребных винтов линкора. С северной стороны мемориал ограждает светлая стена из крымбальского известняка, на которой высечены барельефные изображения с эпизодами борьбы команды за спасение корабля.Перед монументом находится стела с посвящением: "Мужественным морякам линкора "Новороссийск", погибшим при исполнении воинского долга 29 октября 1955 года. Любовь к Родине и верность военной присяге были для вас сильнее смерти". Рядом установлена гранитная плита с текстом и фамилиями 23 моряков крейсера "Кутузов". В 1990 году на мемориале установили гранитные плиты с именами 543 погибших моряков-черноморцев.Вторая братская могила 42 моряков линкора "Новороссийск" находится на кладбище Коммунаров в Севастополе. В 1965 году на ней был установлен памятник в виде гранитного саркофага с рельефами, появившимися в 1995 году.На основании доклада правительственной комиссии командованием Черноморского флота в ноябре 1955 года были отправлены представления о награждении орденами и медалями всех погибших вместе с линкором моряков. К наградам были представлены также 117 человек из числа тех, кто уцелел при взрыве, моряков с других кораблей, пришедших на помощь "Новороссийску", а также водолазы и врачи, отличившиеся в ходе спасательных работ. Но награждение так и не состоялось. Только в 1996 году после неоднократных обращений ветеранов корабля правительство РФ дало соответствующие поручения Министерству обороны, ФСБ, Генпрокуратуре, Российскому государственному морскому историко-культурному центру и другим ведомствам. Главная военная прокуратура занялась проверкой материалов расследования, проводившегося в 1955 году. Засекреченные наградные листы на "новороссийцев" все это время хранились в Центральном военно-морском архиве. Выяснилось, что шесть моряков посмертно были представлены к высшей награде СССР — ордену Ленина, 64 (53 из них посмертно) — к ордену Красного Знамени, 10 (девять посмертно) — к орденам Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 191 (143 посмертно) — к ордену Красной Звезды, 448 моряков (391 посмертно) — к медалям "За отвагу", "За боевые заслуги", Ушакова и Нахимова.Поскольку к тому времени уже не было ни государства, под военно-морским флагом которого погиб "Новороссийск", ни советских орденов, все "новороссийцы" указом президента России от 5 июля 1999 года были награждены орденами Мужества. Всего было награждено 716 моряков, причем 613 — посмертно.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах —2004 гг.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников.

