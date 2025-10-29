https://crimea.ria.ru/20251029/ikra-iz-ulitki-na-kazhdom-uglu-zachem-nuzhen-proekt-krymskaya-ulichnaya-eda-1150471015.html

Икра из улитки на каждом углу: зачем нужен проект "Крымская уличная еда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Презентованный в Ялте пилотный проект "Крымская уличная еда", как и "Крымское меню", доказал, что Крым – родина уникальных продуктов, на которые всегда есть спрос. Но такая еда должна быть доступна, и для этого еще нужно потрудиться. Своим мнением о новом проекте в эфире радио "Спутник Крыму" поделился эксперт Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, член Национальной гильдии шеф-поваров и Международного альянса профессиональных кулинаров Олег Пахомов.На днях в Ялте презентовали пилотный проект "Крымская уличная еда", в рамках которого бренд-шефы ведущих ресторанов полуострова представили четыре уникальных блюда из местных продуктов.По словам Пахомова, это мероприятие призвано дать старт масштабному процессу переосмысления самого понятия "уличная еда" в Крыму, которая, как показал "пилот", отличается только тем, что она уникальна.Участники проекта представили авторские интерпретации так называемой быстрой еды, используя ингредиенты и начинки исключительно из реестра крымских гастроспециалитетов, и это стопроцентно будет популярно у отдыхающих, уверен эксперт."Это что будет продаваться на каждом углу в той же Ялте, на набережной, но нигде уже такого не попробуешь. Это новое, чего нет и что не повторяется", – заметил он.Единственное и очень важное, о чем следует серьезно задуматься уже сегодня, это ценник такого уличного товара, достоинства которого заключаются не только в уникальности, но и в доступности, подчеркнул Пахомов.Он отметил, что на сегодняшний день "Крымское меню" – это пока еще довольно дорого. Причина – небольшие объемы закупки тех или иных локальных продуктов, которые, само собой, не могут конкурировать по цене с товаром отечественных материковых заводов, сказал Пахомов."И мы пока можем позволить себе блюда, приготовленные полностью из крымских продуктов, только как отельную страничку в меню, то есть это всего несколько блюд. Но это пока, а мы должны начать конкурировать. Нужны объемы", – сказал он.В частности, этой касается крымской устрицы, считает шеф-повар. "У нас есть прекрасная устрица. Не из передержки дальневосточная, а крымская, настоящая. Да, она дорогая сейчас. Но она есть, и ее просто надо развивать, популяризировать", – считает эксперт.По словам Пахомова, это необходимо, чтобы крымский продукт стал популярен как можно у большего числа людей, в том числе у крымчан. Хотя те, кто готов платить за "вкус Крыма", не глядя на ценник, были, есть и будут, заметил он."Та же барабуля. Улов ее уменьшился, и ценник "взлетел". В Ялте средняя цена свежей барабули – 1500 рублей, тогда как камбалу можно взять за 1300. Такого никогда не было, чтобы калкан был дешевле барабули. Но есть люди, которые приезжают в Ялту специально поесть барабули, сколько бы она ни стоила" – рассказал Пахомов.Проект "Крымская уличная еда", как и "Крымское меню", разработан с участием Республики Крым в федеральном проекте Агентства стратегических инициатив (АСИ) "ПроЕду по России!"Республика Крым и Сахалин стали флагманскими регионами проекта. К нему присоединились еще 11 субъектов-пилотов: Севастополь, Белгородская, Ивановская, Мурманская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, Камчатка и Мордовия.Ранее глава минкурортов и туризма РК Сергей Ганзий анонсировал участие крымских шеф-поваров в федеральном проекте "В Крыму есть", в рамках которого были впервые представлены блюда, основанные на локальных продуктах Крыма и традиционных рецептах многонационального региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуостроваКакими овощами Крым себя полностью обеспечиваетВ Крыму собирают уникальный урожай винограда

